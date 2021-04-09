Хомчак: Україна не планує наступ на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак спростував заяви Росії про те, що Україна нібито готує наступ на Донбасі.

"Повідомлення, поширені державою-агресором Російською Федерацією про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - йдеться в заяві Хомчака.

Він нагадав, що військово-політичне керівництво Україна вибрало політико-дипломатичний спосіб урегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України", - сказав він.

В той же час Хомчак запевнив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді "як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України".

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Росія штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей, але на стороні України - весь цивілізований світ.

Він підкреслив, що співробітництво України з НАТО носить винятково мирний характер і Росія не має права впливати на євроатлантичний вибір України.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

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