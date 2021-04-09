Померла відома луганська журналістка Кароліна Полтавська

8 квітня померла директорка ТРК "ІРТА" Кароліна Полтавська.

Про це повідомило інформаційне агентство "ІРТА-Fax".

"20 років Кароліна боролася за правду і повністю віддавалася улюбленій роботі. Весь колектив нашого телеканалу висловлює співчуття рідним і близьким Кароліни і сумує через непоправну втрату разом з ними", - йдеться в заяві "ІРТА".

У 2014 році директор телеканалу залишила в окупованому Луганську все обладнання, а майже всі співробітники каналу роз'їхалися, рятуючись від війни. Удвох з колегою їй вдалося відновити мовлення телеканалу в Сєвєродонецьку і продовжити роботу на всю вільну територію області.

Голова Луганської обласної держаної адміністрації Сергій Гайдай назвав смерть Полтавської непоправною втратою для луганської журналістики.

"Вона однією з перших вела воєнні репортажі з лінії вогню, розповідала про наших воїнів, їх героїчні будні. Усі аспекти цих буремних років «ІРТА» висвітлювала правдиво, об’єктивно, всеохоплююче. І в цьому заслуга Кароліни Леонідівни. Смерть людини – завжди трагедія. А коли таке трапляється з молодою людиною, це складно сприйняти", - заявив Гайдай.

У 2020 році Кароліна Полтавська отримала почесне звання "Заслужений журналіст України".