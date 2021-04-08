Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
ГоловнаСуспільствоПодії

Верховний суд уперше підтвердив законність переходу з УПЦ в ПЦУ

Рішення Верховного Суду надалі в обов’язковому порядку має враховуватися у аналогічних спорах.

Верховний суд уперше підтвердив законність переходу з УПЦ в ПЦУ
Фото: pomisna.info

Верховний Суд України вперше ухвалив рішення, щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) та входження до Православної Церкви України

Про це йдеться у заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.

Зазначається, що 6 квітня відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування.

“Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього”, - сказано у повідомленні.

Повідомляється що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області, у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України, провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з РПЦ в Україні до ПЦУ. Натомість настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням та звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.

Господарському суді міста Києва у лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. В подальшому, це рішення було залишене без змін і судом апеляційної інстанції. 

Проте, 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. За результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю. 

“Це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих РПЦ в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України… Рішення Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції”, - йдеться у повідомленні.

З початку 2019 року, РПЦ в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний 13 березня 2021 року прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також