Верховний суд уперше підтвердив законність переходу з УПЦ в ПЦУ

Верховний Суд України вперше ухвалив рішення, щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) та входження до Православної Церкви України.

Про це йдеться у заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.

Зазначається, що 6 квітня відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування.

“Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього”, - сказано у повідомленні.

Повідомляється що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області, у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України, провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з РПЦ в Україні до ПЦУ. Натомість настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням та звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.

Господарському суді міста Києва у лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. В подальшому, це рішення було залишене без змін і судом апеляційної інстанції.

Проте, 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. За результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю.

“Це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих РПЦ в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України… Рішення Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції”, - йдеться у повідомленні.

З початку 2019 року, РПЦ в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний 13 березня 2021 року прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.