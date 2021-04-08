​Росія пропонувала залучити Януковича до роботи Контактної групи, - Козак

Російська сторона в 2019 році пропонувала залучити експрезидента України Віктора Януковича до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі, але українська сторона відмовилася.

Про це розповів на пресконференції заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Він згадав, що у серпні 2019 році українська сторона обурилася присутністю на засіданні ТКГ представників так званих "республік Донбасу" і зазначив, що РФ пропонувала залучити до перемовин політиків, "які були обрані на виборах у 2010 році".

"Вони запропонували, давайте стороною для обговорення будуть не ті, хто зараз, а депутати місцевих рад, які були обрані на виборах у 2010 році. Добре, давайте спробуємо, але якщо вам запропонують, виходячи з фундаментальних причин кризи, за стіл переговорів посадити президента, який був обраний в 2010 році? Відразу бажання обговорювати фундаментальні причини кризи пропали", - розповів Козак.

Зазначимо, що Янукович був обраний президентом у 2010 році.

Російські ЗМІ раніше писали про його можливе залучення до переговорів по Донбасу після того, як Україна ввела до складу своєї делегації чотирьох представників ОРДЛО.

Нагадаємо, українська делегація в ТКГ після завершення пандемії не буде їхати до Мінська на перемовини щодо Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).