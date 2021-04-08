СБУ повідомила про підозру "міністру зв'язку" окупованої частини Луганської області

Служба безпеки України висунула підозру "міністру зв'язку" окупованої частини Луганської області.

Про це повідомили в пресслужбі головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областей та на сайті Офісу генпрокурора.

Йому закидають ч.1 ст.109 (захоплення влади) та ч.2 ст.110 (сепаратизм) Кримінального кодексу за сприяння ворожій пропаганді на окупованій території, популяризацію незаконних збройних формувань і дискредитацію української армії.

"Підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації. Наразі він продовжує організовувати роботу «міністерства» шляхом участі у проведенні нарад у так званих «комітетах» та «колегіях», приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва та званої «ЛНР», направлені на загальне функціонування системи так званих «органів влади» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області", - вважає слідство.

Посаду міністра зв'язку і масових комунікацій в окупаційній адміністрації Луганської області займає Олег Фетісов. Його оголошено в розшук.

Нагадаємо, що в кінці березня СБУ затримала на Харківщині бойовика "ЛНР". Під час слідчих дій силовики знайшли його схов з боєприпасами, де були десятки гранат, вибухівку і кілька тисяч патронів.