Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з управлінь Державного агентства рибного господарства в Одесі - учасника схеми поборів у сфері використання водних біоресурсів та регулювання рибальства

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що посадовець планував щомісяця надавати неправомірну вигоду посадовцю Служби безпеки в Миколаївській області. Таким чином він намагався "вирішити питання" з корупційними правопорушеннями його підлеглих.

"Сума цієї «плати» повинна була становити 25% від суми неправомірної вигоди, одержаної працівниками управління Держрибагентства від осіб, які займаються виловом калкану і креветки у Чорному морі. Таким чином, посадовець підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна", - пояснили в ДБР.

Наразі підозрюваному вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, які скеровані до суду.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, Державне агентство рибного господарства України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

10 березня 2021 року Кабмін звільнив голову Держрибгосподарства Ганну Чукліну, яка очолювала його трохи більше трьох місяців, і призначив першого заступника голови Держрибгосподарства. Посаду отримав Олег Баздуганов, який уже працював на ній кілька місяців у 2020 році, виконуючи обов'язки голови агентства, і був звільнений в грудні.