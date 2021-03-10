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Кабмін звільнив голову Держрибагентства

Уряд повернув на роботу людину, яку звільнив кілька місяців тому.

Кабмін звільнив голову Держрибагентства
Фото: darg.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив голову Державного агентства рибного господарства Ганну Яукліну, яка очолювала його трохи більше трьох місяців.

Про це повідомили в телеграмі депутати Верховної Ради Олексій Гончаренко та Василь Мокан, які беруть участь в засіданнях уряду.

Чукліну звільнили за угодою сторін.

В той же час Кабмін призначив першого заступника голови Держрибагентства. Посаду отримав Олег Баздуганов, який уже працював на ній кілька місяців у 2020 році, виконуючи обов'язки голови агентства, і був звільнений в грудні.

Нагадаємо, що Державне агентство рибного господарства України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

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