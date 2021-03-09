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РНБО у п'ятницю збереться на засідання

Питання, які будуть розглядатися, поки що не повідомляють.

РНБО у п'ятницю збереться на засідання
Фото: .president.gov.ua

В п'ятницю, 12 березня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"На минулому тижні з президентом ми погодили план і ті питання, які будуть розглядатися в цю п'ятницю на засіданні. Я хотів би, аби ви не робили якийсь кіч, я перепрошую, із засідань Ради національної безпеки і оборони. Засідання у нас в плановому режимі. П'ятниця - це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми або раз на місяць, або два рази на місяць за необхідності збираємо засідання", - сказав Данілов.

Питання порядку денного він не назвав.

Нагадаємо, що останнє засідання РНБО відбулося 26 лютого.

На ньому було позбавлено генеральських звань десятьох високопосадовців часів Януковича, які зрадили Україну на користь РФ.

Також РНБО ухвалила рішення про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

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