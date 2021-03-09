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ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
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Україна та Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19

Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей.

Україна та Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19

Посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19. Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей.

Про це інформує пресслужба посольства.

"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Мова йде про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають. Ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона. Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей", - сказано в повідомленні.

У посольстві наголошують, що у взаємному визнанні паспортів вакцинації від COVID-19 зацікавлена і ізраїльська сторона в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів до Умані. У свою чергу, Україна отримує можливість відкрити кордони з Ізраїлем.

"Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, так як нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках", - зазначають у посольстві.

Як повідомляли, Ізраїль до 5 квітня планує зняти обмеження, введені через пандемію, та в повному обсязі відновити економічну активність в країні. Очікується, що до цієї дати будуть вакциновані всі охочі у віці від 16 років і старше.

Нагадаємо, ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації". В організації вважають, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, несправедливо.

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