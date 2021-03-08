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Марина Порошенко: гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики – ознака європейської держави

Вона зазначила, що час ламати стереотипи про "чоловік не може виховувати дитину", а жінка "не може займати керівні посади чи бути політиком".

Марина Порошенко: гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики – ознака європейської держави
Марина Порошенко
Фото: glaucoma

Гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики є важливим кроком у становленні України як європейської держави. Про це у відеозверненні заявила лідерка "Європейської Солідарності" у Київраді, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

На сайті пресслужби "ЄС" зазначали, що Порошенко наголосила на важливості виховання  цивілізованого толерантного суспільства, яке категорично не сприймає дискримінації щодо віку, статі, походження чи інших відмінностей своїх громадян.

"Нам справді давно пора зламати стереотипи, що "чоловік не може виховувати дитину", а жінка "не може займати керівні посади чи бути політиком". Навчитися сприймати кожну людину, насамперед, як особистість, і оцінювати як професіонала свої справи. Саме від такого підходу зможе виграти і суспільство, і країна. Адже ми знаємо безліч вітчизняних та світових прикладів, коли чоловіки ставали неперевершеними кухарями, вихователями та вчителями, а жінки очолювали партії, рухи, уряди та країни. І це змінювало світ на краще", – переконана голова комісії Київради.

Марина Порошенко зауважила, що у міжнародних звітах Україна досі посідає не найкращі місця через низьку залученість жінок у політику. Нині в українському парламенті тільки 21% жінок, а в уряді тільки 3 міністерки.

За її словами, суспільству складно підтримувати ідею залучення жінок у велику політику, коли високопосадовці публічно висловлюють печерно-патріархальні погляди – і тим самим не руйнують, а навпаки формують ще більші стереотипи, наприклад, дозволяючи собі порівнювати жінок України з туристичними брендами.

"Ми всі також чули історію, яка нещодавно трапилася з депутаткою «Європейської Солідарності» на Рівненщині, коли її зацькували лише за те, що на публічний захід вона прийшла з власною дитиною. І в цьому контексті дуже важливим є ухвалення відповідного законодавства щодо притягнення до адміністративної відповідальності за прояви сексизму». Адже країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах – це запорука успіху", – переконана Марина Порошенко.

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