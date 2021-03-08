Зеленський у привітанні жінок: "Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості"

Президент зазначив, що цей день уособлює перемогу над дикими часами, коли жіночі права були обмежені.

Президент України Володимир Зеленський привітав з Міжнародним жіночим днем і зазначив, що це свято перемоги жінок над нерівністю і несправедливістю.

На своїй сторінці у Facebook президент додав, що цей день уособлює перемогу над дикими часами, коли жіночі права були обмежені та перемоги стереортипом, що жінки є "слабкою статтю".

Він нагадав, що сьогодні жінки і дівчата захищають Україну на війні, протидіють коронавірусу, служать у поліції, керують літаками та потягами, навчають дітей, роблять наукові відкриття та підкорюють гірські вершини.

"Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими", - заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що неправильно казати жінкам, що вони неймовірні та особливі тільки 8 березня.

"Адже такими ви є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році. Тож нехай ранкові квіти, кава у ліжко та палкий поцілунок також будуть невід’ємними атрибутами всіх 365 днів. І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною. Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості", - написав президент.

Нагадаємо, що Міжнародний жіночий день відзначається у світі уже 110 років. В Україні цей день є вихідним.