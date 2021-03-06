"Європейська Солідарність" вимагає негайно відновити газопостачання на Донеччині

Донецька територіальна організація партії "Європейська Солідарність" вимагає від влади негайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті партії.

"Ми також вимагаємо від влади притягнути до відповідальності тих чиновників, з вини яких цілий регіон опинився без опалення", - зазначили в "ЄС".

Як відомо, 6 березня у Слов’янську ПАТ "Донецькоблгаз" здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" від газопостачання.

Така ситуація склалася не тільки в Слов’янську. Відключення відбуваються у Лимані, Часовому Ярі, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах і селищах області, які отримують тепло від "Донецьктеплокомуненерго".

"Споживачі Донеччини в черговий раз стали заручниками дій корумпованих чиновників, що загрожують життю і здоров’ю людей. Відключення опалення під час низьких температур на вулиці, особливо з огляду на складну ситуацію через поширення коронавірусної інфекції, – це зневага до українців, які намагаються вижити, сплачуючи з власної кишені економічно необґрунтовані тарифи", - додали в "ЄС".