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"Європейська Солідарність" вимагає негайно відновити газопостачання на Донеччині

ПАТ "Донецькоблгаз" здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" від газопостачання. 

"Європейська Солідарність" вимагає негайно відновити газопостачання на Донеччині
Фото: moygrad.kiev.ua

Донецька територіальна організація партії "Європейська Солідарність" вимагає від влади негайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині. 

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті партії.

"Ми також вимагаємо від влади притягнути до відповідальності тих чиновників, з вини яких цілий регіон опинився без опалення", - зазначили в "ЄС".

Як відомо, 6 березня у Слов’янську ПАТ "Донецькоблгаз" здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" від газопостачання.

Така ситуація склалася не тільки в Слов’янську. Відключення відбуваються у Лимані, Часовому Ярі, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах і селищах області, які отримують тепло від "Донецьктеплокомуненерго".

"Споживачі Донеччини в черговий раз стали заручниками дій корумпованих чиновників, що загрожують життю і здоров’ю людей. Відключення опалення під час низьких температур на вулиці, особливо з огляду на складну ситуацію через поширення коронавірусної інфекції, – це зневага до українців, які намагаються вижити, сплачуючи з власної кишені економічно необґрунтовані тарифи", - додали в "ЄС". 

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