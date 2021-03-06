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Набув чинності закон про конкурси у держслужбу з правками "під Вітренка"

5 березня Закон був опублікований у газеті "Голос України".

Набув чинності закон про конкурси у держслужбу з правками "під Вітренка"
Фото: ukrainepravo.com

Сьогодні, 6 березня набув чинності закон, який відновлює проведення конкурсів на державну службу всіх категорій і до якого президент вносив пропозиції щодо повноважень в.о. міністрів.

Закон 5 березня був опублікований у газеті "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

Нагадаємо, Рада ухвалила ветований президентом закон на позачерговому засіданні 23 лютого. Документ ухвалено з так званими правками під в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Тепер в.о. міністрів матимуть повноцінні повноваження очільників міністерств.

Конкурси на державну службу в Україні були припинені у зв'язку з епідемію коронавірусу ще в квітні. Після цього парламент декілька разів працював над їх поверненням, але остаточно це узгодили лише перед прийняттям цього закону.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.

Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

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