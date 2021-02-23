Рада ухвалила закон про конкурси на держслужбу з правками Зеленського "під Вітренка"

За документ в цілому проголосували 267 нардепів, при цьому мінімально необхідну кількість - 226 голосів - дали "слуги народу".

Верховна Рада на позачерговому засіданні 23 лютого ухвалила ветований президентом закон щодо відновлення конкурсів на держслужбу. Документ ухвалено з пропозиціями Володимира Зеленського з так званими правками під в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Тепер в.о. міністрів матимуть повноцінні повноваження очільників міністерств.

Документ презентував віцеспікер Руслан Стефанчук. За президентські поправки голосували окремо, обидві були враховані. За документ в цілому проголосували 267 нардепів, при цьому мінімально необхідну кількість - 226 голосів - дали "слуги народу". Ще 18 голосів - від "За майбутнє", 17 від "Довіри" і шість від позафракційних.

У коментарі LB.ua народна депутатка від "Батьківщини" Олена Шкрум повідомила, що правки президента повернули в.о.міністрів повноцінні міністерські повноваження. Тобто це де-факто міністр, тільки призначений не парламентом.

"Повернули всі повноваження в.о. міністрів, які вони можуть виконувати вічно. Перше - повернули, друге - зробили їх вічними", - прокоментувала вона правки.

Власне закон про відновлення конкурсів на держслужби передбачає:

відновлення конкурсної процедури на посади державної служби та оголошення конкурсів на посади, на які були проведені добори

унеможливлення звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями

виключення необхідності повторного проходження державними службовцями, які виграють конкурс, спеціальної перевірки у разі їх подальшого призначення (без розриву діяльності) на цю саму або іншу посаду державної служби, а також на посаду в органах місцевого самоврядування.

Документ уперше був ухвалений 16 лютого з поправкою нардепа Дмитра Наталухи. Ця правка надавала дозвіл в.о. приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів. Насамперед це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям. Водночас правка забороняла покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом, а також додавала ще деяких обмежень для призначення виконувачів обов'язків. В результаті Зеленський закон не підписав, а додав до нього свої напрацювання.

Пропозиції президента скасовують заборону на призначення в.о. міністра його першого заступника та заступника. Також вони дозволяють виконувати обов'язки і після того, як спливе 60-денний термін. Крім того, правки дозволяють призначати в.о. міністра людину, чия кандидатура була відхилена.

Минулого тижня комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провів екстрене засідання щодо ветованого президентом закону та повністю підтримав пропозиції Володимира Зеленського.

На засіданні 19 лютого нардепи не встигли розглянути ветований закон. Іще під час засідання джерела LB.ua повідомили, що 23 лютого Рада збереться позачергово задля вирішення питання щодо розгляду цього питання. Прессекретарка президента Юлія Мендель згодом повідомила, що депутати збиратимуть позачергово для "виправлення необдуманих правок".

Конкурси на державну службу в Україні були припинені у зв'язку з епідемію коронавірусу ще в квітні. Після цього парламент декілька разів працював над їх поверненням, але остаточно це узгодили лише цього тижня.

Спроба додати повноважень в.о. у правках до законів була не першою. 4 лютого Верховна Рада "провалила" ухвалення правок до ст. 91 закону "Про державну службу", які дозволили б виконувачам обов'язків міністрів мати усі повноваження голів міністерств.

Як відомо, в.о. не має права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.

У грудні та січні Верховна Рада двічі відхиляла кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру. А в разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.