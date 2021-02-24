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Соратника Медведчука прогнали з трибуни Харківської міськради

Лесик назвав Революцію гідності "збройним держпереворотом".

Депутата Харківської міської ради Андрія Лесика (ОПЗЖ) прогнали з трибуни, після того як він сказав, що в Україні "кілька років тому відбувся збройний держпереворот і ніхто за це не покараний".

Він виступав російською та відмовився перейти на державну мову.

В.о. мера Харкова Ігор Терехов попросив Лесика "закінчувати все це говорити", а представники фракції "Європейської солідарності" тим часом підійшли до трибуни, прогнавши звідти депутата ОПЗЖ.

Відбулася невелика сутичка, під час якої Лесику скандували "Чемодан - вокзал - Росія".

Терехов сказав, що позбавляє Лесика слова та відправив того на місце.

"Ви провокуєте залу. Ми говорили про те, що в Харківській міській раді не буде ніякої політики. Ми домовлялися з усіма фракціями, з усіма депутатськими групами. Я дуже прошу дотримуватися домовленостей, тому, Лесик, прошу зайняти своє місце", - сказав в.о. мера.

Нагадаємо, що Лесик - давній соратник Віктора Медведчука. Він очолював харківський осередок руху "Український вибір", а в 2019 році очолив місцевий осередок партії ОПЗЖ.

Він є фігурантом кримінальної справи про сепаратизм. Вона розслідується за ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і стосується підтримки так званої "Одеської народної республіки".

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