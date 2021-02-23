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Порошенко закликав Прямий канал зберігати проукраїнський курс

Експрезидент запропонував медійникам розробити Угоду про засади редакційної політики.

Порошенко закликав Прямий канал зберігати проукраїнський курс
Фото: prm.ua

Експрезидент Петро Порошенко на зустрічі із журналістським колективом Прямого каналу закликав і далі зберігати проукраїнський курс. Про це йдеться в повідомленні каналу.

Порошенко також запропонував медійникам Прямого розробити Угоду про засади редакційної політики – за зразком тієї, яку підписували з журналістами 5 каналу.

“Я тут для того, щоб подякувати всьому журналістському колективу і всім глядачам Прямого каналу, бо сьогодні це лідер інформаційного мовлення і тут працюють справжні патріоти. Це проукраїнський, державницький, але не опозиційний канал. Бо ви – проукраїнські журналісти, і ви точно проводите проукраїнську політику. Проводите – і я дуже дякую за це – вже багато років політику протидії російському інформаційному впливу в інформаційному полі України. Це є ваша робота, і те, що ви є лідерами, означає, що вас дивляться і вам довіряють”, – наголосив Порошенко.

“Ми маємо забезпечити захист українськості в інформаційному ефірі країни. Бо крім вас і деяких ваших колег, яким я дуже вдячний, на сьогодні це мало хто робить. На жаль”, – констатував Петро Порошенко.

“Я прошу трудовий колектив, журналістський колектив підготувати документ «Основи редакційної політики» для того, щоб ми узаконили наші стосунки з позиції захисту прав журналістів, захисту свободи слова. Ми маємо продемонструвати відмінність від того, як це роблять інші канали”,- зазначив Порошенко.

Він також подякував колективу Прямого за те, що майже 2 роки канал працює в умовах шаленого тиску з боку влади.

“Майже 2 роки канал знаходився і продовжує знаходитись під шаленим кримінальним злочинним тиском влади. Це – символ наступу на свободу слова. Всі пам’ятають, коли була інавгурація Зеленського – 20 травня 2019 року. Але не всі знають, коли була порушена перша кримінальна справа – не проти каналів Медведчука – на це їм потрібно було 2 роки. А 19 травня 2019 року перше, що зробив Зеленський на своїй посаді – він дав доручення Трубі знищити Прямий канал”, – зазначає Петро Порошенко.

“І ви не здалися, попри тиск, спробу арештів рахунків, обшуки, тиск на журналістів”, – зауважив Порошенко.

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