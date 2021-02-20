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Порошенко підтримав санкції проти Медведчука та закликав позбавити ліцензії телеканал "Наш"

Лідер "Європейської солідарності" очікує процесуальних дій від СБУ та ГПУ.

Порошенко підтримав санкції проти Медведчука та закликав позбавити ліцензії телеканал "Наш"
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтримує рішення РНБО і оприлюднений Указ Президента про застосування санкцій щодо народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба партії.

"Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони. Очікую від СБУ та ГПУ негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме — подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт", - зазначив Порошенко.

При цьому він закликав народних депутатів фракції «Слуга народу» та інші політичні сили розглянути як першочергові законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. Нацраду він закликав позбавити ліцензії телеканал «Наш», який "став головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука".

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