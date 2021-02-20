Порошенко підтримав санкції проти Медведчука та закликав позбавити ліцензії телеканал "Наш"

Експрезидент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтримує рішення РНБО і оприлюднений Указ Президента про застосування санкцій щодо народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба партії.

"Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони. Очікую від СБУ та ГПУ негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме — подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт", - зазначив Порошенко.

При цьому він закликав народних депутатів фракції «Слуга народу» та інші політичні сили розглянути як першочергові законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. Нацраду він закликав позбавити ліцензії телеканал «Наш», який "став головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука".