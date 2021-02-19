В Офісі президента кажуть, що не збиралися закривати "Прямий"

"Свободі слова в Україні нічого не загрожує".

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що на розгляд Ради національної безпеки й оборони 19 лютого не планували виносити питання запровадження санкції щодо телеканалу "Прямий".

Про це вона розповіла "Українській правді".

За словами Мендель, санкції проти телеканалів 112.Україна, ZIK, NewsOne запроваджені через наявність доказів їх фінансування з держави-агресора, а також зв’язки їх власника Тараса Козака з терористичними організаціями на окупованих територіях.

Вона запевнила, що закриття цих каналів не мало ознак політичної боротьби, а рішення було ухвалене винятково для захисту державних інтересів.

“Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали".

Нагадаємо, сьогодні співголова фракції "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко оголосив про купівлю телеканалу "Прямий" у екснардепа Володимира Макеєнка. За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики запровадження РНБО санкцій щодо Макеєнка та подальшого відключення телеканалу.