Офіс президента визначився з новим керівником Херсонської області

Офіс президента визначився, хто стане новим керівником Херсонської обладміністрації. Як повідомляє місцеве видання "Міст", ним буде нинішній т.в.о. керівника ОДА Сергій Козир.

В серед, 17 лютого, голова Офісу президента Андрій Єрмак направив відповідний лист міністру Кабміна Олегу Немчинова. Тепер уряд має розглянути цю кандидатуру та формально її погодити.

Сергій Козир виконує обов'язки голови Херсонської ОДА з грудня 2020 року, коли попередній губернатор Юрій Гусєв отримав посаду генерального директора "Укроборонпрома".

36-річний Козир - уродженець Донецька. Закінчив Донецький національний технічний університет.

Після університету до 2019 року працював на різних посадах на шахтах (від гірничного майстра до директора), після чого потрапив до Херсонської ОДА нібито через програму "Ліфт".

З вересня 2019 року був заступником Гусєва.