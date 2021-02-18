НАБУ звинуватило владу у спробі його знищення

Урядовий законопроєкт можуть використати, щоб прибрати Бюро під контроль.

Національне антикорупційне бюро звинуватило владу у спробі його знищення.

На думку Бюро, урядовий законопроєкт №5070 про "приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції України" відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

"Замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ", - йдеться у заяві Бюро.

В НАБУ вказали на три критичні норми законопроєкту:

"Контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує Кабінет міністрів, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого становлять особи, підслідні НАБУ. Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету Міністрів. Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. В Бюро припускають, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу детективів.

Нагадаємо, що законопроєкт покликаний врегулювати процедуру призначення директора НАБУ після того, як Конституційний Суд визнав відповідні положення закону про Бюро неконституційними.

Кабінет міністрів пропонує надати НАБУ статус органу виконавчої влади, директора якого буде призначати уряд за результатами конкурсного відбору. Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

Окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

Тобто мова йде про звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника. Його перший заступник - Гізо Углава.