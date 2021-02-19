Кулеба вважає нову хвилю репресій проти кримських татар підставою для посилення санкцій проти Росії

Недавня хвиля репресій з боку російських правоохоронних органів проти кримських татар в Автономній Республіці Крим є підставою для запровадження проти Росії нових санкцій.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще торік я закликав Європейський Союз запровадити санкційний механізм як відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. Ми будемо послідовно наполягати, що за це повинні бути введені нові санкції. Тому незабаром, можливо навіть сьогодні, я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського Союзу з проханням про введення щодо Росії санкцій", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю.

Він додав, що репресії проти кримських татар також стануть темою обговорення на Генасамблеї ООН.

За словами глави МЗС, Україна напередодні розпочала підготовку для комунікацій з Європейським Союзом з цього питання.

"Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я абсолютно впевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 17 лютого окупаційні силовики у Криму влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Після їх завершення були арештовані шестеро громадян України. Всіх їх того ж дня окупаційні ”суди” відправили під арешт до 15 квітня.