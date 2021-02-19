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Кулеба вважає нову хвилю репресій проти кримських татар підставою для посилення санкцій проти Росії

Репресії проти кримських татар стануть темою обговорення на Генасамблеї ООН.

Кулеба вважає нову хвилю репресій проти кримських татар підставою для посилення санкцій проти Росії
Фото: EPA/UPG

Недавня хвиля репресій з боку російських правоохоронних органів проти кримських татар в Автономній Республіці Крим є підставою для запровадження проти Росії нових санкцій.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще торік я закликав Європейський Союз запровадити санкційний механізм як відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. Ми будемо послідовно наполягати, що за це повинні бути введені нові санкції. Тому незабаром, можливо навіть сьогодні, я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського Союзу з проханням про введення щодо Росії санкцій", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю.

Він додав, що репресії проти кримських татар також стануть темою обговорення на Генасамблеї ООН.

За словами глави МЗС, Україна напередодні розпочала підготовку для комунікацій з Європейським Союзом з цього питання.

"Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я абсолютно впевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 17 лютого окупаційні силовики у Криму влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Після їх завершення були арештовані шестеро громадян України. Всіх їх того ж дня окупаційні ”суди” відправили під арешт до 15 квітня.

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