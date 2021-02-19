Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"

Все это, а также многое другое – сполна, поверьте, характеризующее современную украинскую политику, мы и обсудили.

Стимул серьезный: рейтинги партии власти оставляют желать лучшего. Мягко выражаясь. Плюс негатив СН сказывается на главе государства, что тоже не гуд. А упоминавшиеся следующие парламентские пройдут по новым правилам – без мажоритарки. Соответственно, депутаты оглядываются по сторонам в поисках «Ноевого Ковчега». Или «ковчега Разумкова»?

С лидером партии СН мы встретились в промежутке между «двумя съездами». Первым – техническим (где утверждали кандидатов на мажоритарные округа) и вторым – «большим, этапным». На котором «слуги» планируют не только подвести итоги местной кампании (рубрика: не прошло и полгода), но и серьезно «проапгрейдиться». Как именно и за что «Президент готов передать часть ответственности» - детально рассказал Корниенко.

«До следующих парламентских еще минимум два года. А электоральная память у людей составляет восемь месяцев. Поэтому говорить о том, что сегодня что-то делается для того, чтоб «потом сработало» - несерьезно», - уверен Александр Корниенко .

Фото: Макс Требухов

"Конфетно-букетный период прошел (в отношениях с избирателем, - ред.). Теперь это этап сожительства"

В начале февраля состоялся технический съезд СН – для выдвижения кандидатов на 87-м и 50-м округах. В конце месяца планируется расширенный, «этапный», как у вас говорят.

Да, впервые в истории “Слуги народа”, он будет проходить два дня. Поскольку много вопросов требуют рассмотрения - это касается и кадровой политики, и изменений в системе управления партией, которая морально устарела.

В чем ее устарелость?

Сейчас она такая же, как у остальных партий в Украине. Есть какой-то совет, который непонятно как формируется съездом... Не отводится отдельное место регионам, не отводится депутатам - а мы хотим это предусмотреть. Хотим, чтобы был орган, объединяющий людей, которые будут принимать политические решения. Это позиция, в том числе, и Президента. Он готов передать часть ответственности партии.

Ответственность за что, простите? Плюс вы собираетесь подводить итоги выборов. Не позднова-то ли, через четыре месяца?

Вы, наверное, могли читать, что мы изменили идеологию, не являемся больше центристами. Но это не так, да и вопрос не в идеологии.

Идеологию можно менять, когда она есть в реальности, а не на словах. Явно не ваш случай. Кроме того, если уж вас цитировать, то партия «должна быть секси».

Продолжая этот ассоциативный ряд: конфетно-букетный период прошел (в отношениях с избирателем, - ред.). Теперь это этап сожительства.

Скорее развод с дележкой имущества через суд. Последние рейтинги красноречиво об этом свидетельствуют.

Просто проблемы роста. Очевидно же, что если в одном месте собрать 200 человек плюс (подразумевается фракция СН в ВР, - С.К.), то они в любом случае больше, простите, налажают, чем один.

Фото: facebook/Слуга Народу

Ладно, вернемся к трансформациям партии запланированным.

Прошло два года президентства Зеленского, 1,5 года партии, уже можно подводить какой-то промежуточный итог по выполнению обещаний и обсудить, каким способом выполнять эти обещания дальше.

В СМИ появилась информация о “тройках Стефанчука” (профильные группы, в каждую из которых входят председатель комитета Рады, представитель Кабмина и заместитель главы ОП. Их задача - составить план и написать законы, отталкиваясь от программы Президента - С.К.). Это emergency инструмент, который инициировал Стефанчук, и с программой партии это тоже связано. Мы поддерживаем этот инструмент и подход формирования некоторых секторальных планов. Хотели бы формализовать его через обновленную программу партии. Как это будет называться, не столь важно. Важно, что мы это сделаем публичным и возьмем на себя ответственность, получается, на двух уровнях.

Кроме того, важно, наконец, опубличить, что нас теперь не 200 человек, а 7 000 депутатов в местных советах. Это огромный массив людей. Мы два месяца работали над тем, чтобы просто начать с ними коммуницировать, собрать в телеграм-чат, есть даже специальный бот - «помічниця Олександра Корнієнка». Два раза в неделю проводим секторальный зум - по бюджетам, по децентрализации - с экспертами, с депутатами и т.д. Я провожу зум для глав фракции, глав организаций. Есть специальный отдел, который формирует политическую повестку. Например, все начали выступать за местный референдум. Они поддержали национальный, теперь хотят местный.

В итоге, мы опубличим, что рассматриваем эту программу как национальную программу в Верховной Раде, а потом через правительство и на местах она будет воплощаться.

Немного странно слышать, как спустя два года президентства Владимира Зеленского, вы говорите, что будете помогать ему выполнять его программу. И фактически сделаете ее программой своей партии.

Да, странновато. Но программа партии, на самом деле, не сильно отличается от президентской. Здесь будет как бы больше анализ того, что уже сделано. Внешние наблюдатели говорят, что за это время выполнено 11% из обещанного. А на мой взгляд, рынок земли - это уже 90%.

Фото: Макс Требухов

"Мы не принимаем решение, пока не поймем мнение Президента"

Все-таки: почему вы так долго не подводите итоги местной кампании?

Процесс анализа идет. Он никогда не останавливался.

Куда он идет? Что-то ничего не слышно за это время.

Такая специфика партии. Долго разбираемся. В каждом регионе свои нюансы.

В наше оправдание сказал бы, что мы много занимались так называемым “третьим” туром выборов - формированием коалиций. И тут мы выступили лучше, чем могли бы, с тем результатом, который получили на выборах. У нас есть главы облсоветов, есть замы даже там, где «Слуга народа» не первая фракция.

Это благодаря Президенту исключительно. Оперативно проведя кадровые чистки, переназначив глав ОГА, он исправил ваши провальные результаты за счет комплектации большинства на местах. К вам, как партии, это вообще не имеет отношения. Проиграли вы, а "разруливал" он.

Не то чтобы не имеет. Мы много этим занимались. Я, кураторы областей. Но проблема есть, отрицать не буду. Я шутил, что Владимир Зеленский - наш духовный лидер, но, на самом деле, так и есть. Мы - партия Зеленского, и главной идеи Зеленского, с которой он пришел: все перевернуть, поменять элиты и правила. Это - и плюс, и минус.

Плюс - в том, что всегда есть какая-то иерархия. Мы не принимаем решение, пока не поймем мнение президента. И в этом целостность. Минус данного подхода в том, что люди склонны сбрасывать с себя ответственность. Мы видим, что есть президент, Офис президента, команда, близкая к нему, есть руководство фракции и я с сервисными службами в партии, дальше с ответственностью похуже. Не хочу сейчас персонализировать, чтобы не обижать коллег, это всех нас касается.

Президент этим большим съездом в конце февраля дает некий пасс партии. Говорит, ребята, давайте как-то перегруппируйтесь, начните брать ответственность на себя. Прошло 1,5-2 года, мы понимаем уже многое друг про друга: кто склонен работать, кто – вилять; кто нормальный глава комитета, функциональный, кто больше политический игрок. Кто-то думает о своем политическом проекте, это тоже видно; кто-то собирается с командой. Кто-то намеревается вообще «слинять» из политики как можно быстрее, кто-то видит дальнейшую карьеру. По каждому мы что-то имеем. Дальше можно и нужно двигаться вместе тем, кто может объединяться и брать на себя ответственность. Это будет сложный этап для партии и для избирателя. Но важный.

Фото: president.gov.ua

Реальные ячейки до сих пор есть не во всех городах. Я сейчас не про то, что местный симпатик сдал вам свой офис и повесил там зеленый флаг.

Они есть в каждом областном центре.

А в городах 100-тысячниках – нет. Не говоря уже о населенных пунктах поменьше.

Не везде, да.

Вы - партия власти. Пришли с колоссальным результатом, президент пришел с колоссальным результатом. И за два года не сделали ничего, чтобы слезть с его шеи. Почему вы два года не занимались партстроительством?

Чтобы я не сказал, будет восприниматься как отмазка. Ну, реально. У нас был план на весну, но начался ковид. В связи с этим мы отказались от половины партийного госфинансирования, а это 70 млн гривен. Денег осталось только на какую-то центральную деятельность.

Но разбор полетов можно было провести после выборов? Ваших сторонников это очень демотивировало. Вот пример: выборы мэра Киева, Ирина Верещук занимает четвертое место, Николай Тищенко - до сих пор глава ячейки.

Мы можем устроить охоту на ведьм, сказать, что Коля во всем виноват, но это неправильно. Есть ответственность моя, Иры, штаба, мажоритарщиков.

И кто-то из вас, следуя логике политической ответственности, должен был уйти.

Например, откуда Ира должна уйти? Она - член фракции, но не партии, не партийный человек, у нее своя линия. Понятно, что она является известным депутатом, у нее есть запрос на медийность. К ней просто подходят за комментариями, она ходит на эфиры. Запретить или остановить это мы не можем. Она разделяет позицию партии, нормально коммуницирует. К ней никаких вопросов. И никаких санкций (по результатам выборов - С.К.) предъявить не можем, она просто депутат.

Фото: facebook/Слуга Народу

Я не призываю ее наказывать, но говорю о логике политической ответственности. Еще пример - Одесса. Четвертое место у Филимонова.

По области нормальный результат, у нас - глава облсовета.

Отыграли коалициями, я помню. Но город.

По городам сложный разговор, я бы не обобщал.

Вы не взяли ни одного руководителя областного центра. Ни одного.

Ни у кого из парламентских партий нет особо. Только у «За майбутнє» два и, кажется, "ЕС" в Ровно.

О них мы еще поговорим. И о вашем прекратившемся союзном голосовании. Так вот, в интервью ранее вы нам говорили о том, что поборетесь за несколько областных центров.

Мы боролись. Даже во втором туре.

Во втором туре у вас были Ужгород и Полтава.

Мы боролись, но не побороли.

Про Полтаву говорить не стану, но за Ужгородом следила плотно. Ваш кандидат всю кампанию сознательно дистанцировался от партии. Вышел во второй тур. И вы ничего не сделали для того, чтобы ему помочь победить. Пальцем не пошевелили.

Депутаты что-то делали.

Фото: Макс Требухов

"Что-то"? Местные депутаты записали типа «агитационный» ролик на пресс-поинте Рады в стилистике «УТ-1». После него не то, что голосовать не хотелось – скорее брому выпить.

Они вместе этим занимались. Это же выборы, была какая-то стратегия, в рамках которой он (кандидат - С.К.) просил что-то не/делать.

Ясно. А вам не кажется, что уже как-то и нет смысла подводить итоги выборов спустя четыре месяца?

Для кого это было важным, для того и осталось. Многие получили для себя ответы через организационные процессы, губернаторов, партию. Это целая история на местах, и с выборами она не закончилась. Пока мы склеили облсоветы, прошло два месяца.

А какая может быть мотивация для людей - активистов, электорат - продолжать вас поддерживать?

Если они депутаты местных советов...

Коалиция на местах - очень условное понятие, вы лучше меня это знаете. Ее вообще, строго говоря, нет.

Но из партии люди пока не выходят.

Партийность на местах роли не играет.

Пока у нас высокий партийный рейтинг, видимо аудитория видит в нас какой-то для себя повод быть в партии.

Высокого рейтинга у вас уже нет.

От 16 до 22%, по данным двух последних рейтингов. Это много.

***

Фото: Макс Требухов

О списках на местные: "Я неделю вместе с помощниками Ермака сидел и вручную модерировал все. И это тихий ужас"

Вернемся к Киеву. В интервью нам в декабре Ирина Верещук говорила, что штабов на выборах было два, и в одном она обнаружила Аллу Шлапак, которая при этом баллотировалась в депутаты Киевсовета от “Батькивщины”. Это как объяснить?

Может, она Коле по старой памяти помогала?

Она баллотировалась от ваших конкурентов!

Я ее не назначал и никаких прав ей не давал.

Вы - руководитель партии и штаба. Ваш кандидат говорит, что в штабе Тищенко всем заправляет оппонент и вы вот так реагируете?!

Это какая-то ее (Верещук - С.К.) оценка.

Какая оценка? Алла Шлапак либо была, либо ее там не было.

Может, она там один раз была.

И из-за этого одного раза Ирина Верещук стала вам жаловаться (о чем она также говорила в интервью, - С.К.)? Не верю. Она не такой человек.

Ну, я могу внутреннее расследование провести. Колю (Тищенко - С.К.) вызвать, спросить, что там делала Алла Шлапак? Он скажет, что это его подруга, которая подсказывала ему, как быть депутатом.

Будучи кандидатом от «Батькивщины»?

Ну да.

Фото: censor.net Алла Шлапак ( друга справа) під час передвиборчих заходів Батьківщини

Класс. Высокие отношения. У вас между мажоритарщиками и партийными руководителями, которые приходили на места, изначально был заложен конфликт. Был начальник штаба, куратор…

Там все было правильно построено, конфликта не было. Он появлялся, когда велась борьба за ресурсы или кто-то пытался на кого-то повлиять.

Какая борьба за ресурсы, если по состоянию на июнь прошлого года на совещании по выборам в Администрации президента было четко сказано: что партийные кураторы должны сами искать деньги на выборы в своем регионе.

Вопрос финансирования выборов сложный. Все отражено в отчетах.

Конфликт (с мажоритарщиками - С.К.) был там, где была несогласованность или не было возможности провести качественную медиацию. В Киеве я ее провел, и всех все более или менее устроило. Из 11 прошедших в Киевсовет людей есть представитель такого депутата, как Митя Гурин. Он поагитировал, и поднялся с 11 места на первое.

Если посмотреть на состав облсоветов, там есть люди от мажоритарщиков, от партий, от старой ЗеКоманды. То же самое на уровне ОТГ. Есть прям целые ОТГ, округа с ОТГ, где все депутаты мажоритарщиков. Поэтому говорить, что все, капец, развалилось, тоже неправда.

Ведутся разговоры о том, что мажоритарщики обиделись после местных выборов, вышли. Это тоже неправда. Кто-то может и обиделися, но не вышли.

Было очень много проблем на моменте согласования списков. За что я лично поплатился тяжелым ковидом, которым заболел через 3 дня после окончания этого процесса. Я неделю вместе с помощниками Ермака сидел и вручную модерировал все. И это тихий ужас. Потому что на моменте согласования списков все хотели друг друга.. мягко говоря, обойти - люди конкурируют, хотят лучшего для себя результата. Но когда мы списки согласовали, оно побежало.

К чести наших и мажоритарщиков, и штабов, дальше они все-таки договорились. Уж совсем войны между кандидатами не было, разве что в Киеве немного, но там большой приз - Киевсовет. В облсоветы острой конкуренции не было. Возможно, из-за избирательной системы. Все вели себя достаточно корректно, разделили на сектора, ходили агитировать. В итоге кажеться 47% депутатов у нас зашли из территориальных списков. Это достаточно большой процент.

"Откровенно, ответственности нет ни у одной партии. Но ее нужно взращивать"

Фото: facebook/Слуга Народу

Вы исключили из фракции Александра Дубинского, и даже его оппоненты посчитали этот шаг не совсем справедливым. Когда он ране кого-то из своих же откровенно мочил, не исключали. А вот сейчас взяли и исключили.

Почему они не ставили вопрос о его исключении, когда хотели?

Тоже логично. Но у «Слуги народа» уже достаточно зашкварных историй, за которые никто не понес политической ответственности. Ваши же коллеги жалуются, что отсутствие наказание за “преступления” является проблемой.

Ответственности за что?

За нехорошее, некорректное, неправильное поведение.

Я думаю, что в обществе нет такой культуры, и наша партия - молодая незрелая - к этому еще не пришла. Откровенно, ответственности нет ни у одной партии. Но ее нужно взращивать.

В плане Дубинского, понятно, что, это работает и в другую сторону. Я уверен, что много людей голосовало, потому что накопилось уже.

Угроза потери киевской областной ячейки после его исключения есть?

Не думаю, что есть большая угроза. Во-первых, он до сих пор состоит в партии и руководит ячейкой. И этот вопрос пока еще рассматривается.

Он может остаться руководителем ячейки?

Это первая такая ситуация у нас, когда руководителя ячейки исключают из фракции в Верховной Раде. Формально, по закону “О партиях”, это вообще никак не связано. Но учитывая, что достаточно большое количество членов партии - депутаты Верховного Совета, и большинство глав ячеек возглавляют депутаты Верховного Совета, кроме двух, то это конечно такой нонсенс.

Возможно, мы решим это каким-то путем. Пока непонятно каким. На данный момент изучаем обращения от низовых ячеек (в поддержку Дубинского - С.К.).

Фото: facebook/Слуга Народу Во время заседания фракции

Насколько я знаю, их поступило около 30 на имя Президента и спикера.

Думаю, даже больше. Практически от всех ОТГ, а их там 30-40 штук - Буча, Борисполь, Бровары, Белая Церковь.

На встрече с Президентом, где глава государства дважды предлагал Дубинскому выйти из партии, он угрожал, что уйдет и заберет с собой еще 20-30 человек.

Пока не выходит.

А затем - по факту исключения - сказал, мол, не идите за мной, оставайтесь во фракции. Это что было?

Лучше его об этом спросить. Как любой политик, он строит какую-то свою линию.

То есть исхода депутатов вы не предвидите?

Нет.

Сейчас много говорится о группах внутри партии.

О них всегда много говорилось.

Сколько вы их реально выделяете?

Мы так не мыслим. Всегда есть люди, неважно «слуга» это, не «слуга», которые будут действовать в чьих-то интересах. Мы продолжаем работать в нашей системе 15 груп с заместителями вот уже полтора года. Как бы то ни было, она работает, информация проходит, мнения по законам сообщаются.

На какое количество голосов может сегодня рассчитывать президент?

За референдум проголосовало 224. С Дмитрем (Разумковым - С.К.), Русланом (Стефанчуком - С.К.) - 226. За что-то еще недавно было 224.

А официально вас 245.

В зале сейчас не больше 225, в пиковые голосования - 230. Человек 10 стабильно болеет ковидом.

Фото: Макс Требухов

Это не считается. Случалось, что и треть фракции болела. На какое количество людей президент может рассчитывать?

На всех. Вопрос конкретного голосования. Если кто-то против чего-то системно, как Разумков против Витренко, он публично об этом говорит. Понятно, что это минус те голоса, которые связаны с Разумковым.

А сколько у Разумкова своих голосов?

Я не считал. Понятно, что есть близкие люди, партнеры.

Сколько?

От 5 до 15, в зависимости от погоды. Понятно, что, как спикер, он влияет на какое-то количество депутатов всегда, априори. Как любая власть. Если это вопросы, которые не проговаривались или не до конца обсуждались, то на фракции или в какой-то глубокой форме люди будут, в том числе, ориентироваться на позицию спикера, главы комитета, главы группы.

По моей информации, второй провал голосования за Витренко Президент воспринял как личную обиду.

И первый был не очень хорошо воспринят.

То есть фракция два раза, называя вещи своими именами, дала пощечину Президенту. Очевидно, что что-то идет не так.

Это кадровый вопрос. Кадровые вопросы всегда острые.

…Я думаю, это естественный процесс. Депутаты со временем становятся более субъектными. Все через это проходили. Это нормально.

Никто из наших депутатов не был профессиональным политиком, да и депутатом не был ни разу. Понятно, что через какое-то время они начинают действовать по каким-то другим подходам, нежели единый командный порыв.

Фото: Макс Требухов

За последние 10 дней фракции два раза ставились ультиматумы - по повторному голосованию за Витренко и по закону о референдуме. Президент по одному вызывал к себе тех, кто за Витренко не голосовал и проводил личную беседу. Два ультиматума за короткое время - это уже нездоровый признак.

Я не был на этой встрече. Но по моей информации, это была встреча не только и не столько про Витренко, сколько про взаимоотношения во фракции и поддержку законов.

Вызывались те, кто в последнее время проявлял себя не так, как хотелось бы Баковой.

Наверное, да. Я не знаю точного списка.

Президент вынужденно лично отчитывает депутатов. Это чрезвычайные меры.

Почему? Всегда были встречи с депутатами. Группами. Сейчас собрали такую группу.

А как насчет того, что людям денег не додали из-за того, что они не проголосовали за Витренко?

Я не буду комментировать такое. Мы не даем депутатам деньги в конвертах.

Ха-ха-ха.

Я серьезно.

На встрече, о которой я уже говорила, президент пообещал “радикальные действия”, если за Витренко не проголосуют в третий раз. Что это за действия?

Не знаю. Я не был на этой встрече.

Тем не менее, что имелось в виду?

Не знаю.

"До выборов в ВР еще 2-3 года, а электоральная память у людей - восемь месяцев"

Фото: facebook/Слуга Народу

Вы уже упоминали об идеологии. И если год назад президент был больше центристом, сейчас он занял достаточно патриотически ориентированную позицию. Не всем во фракции это нравится. Из-за чего произошла смена вектора?

Я не думаю, что в этом стоит искать какой-то глубокий замысел. Президент просто сделал то, что он должен был сделать - ввел санкции против определенных телеканалов. Это нормальная “украинотическая” позиция. Он уже все объяснил. Он присягал народу Украины боронити незалежність.

Алексей Данилов говорит, что будут еще санкции против депутатов.

Возможно.

«Слуги народа» в их числе?

Не знаю.

Блокировка телеканалов сделана с расчетом и на электоральный результат. Из эфиров пропадает риторика ОПЗЖ, а президент заходит условно на поле “Европейской солидарности” - конкуренция за любовь к родине. Не верится, что это спонтанная ситуация.

Мне кажется, президент занимается своей работой, не думая про политическую составляющую. Даже если говорить про второй срок - никаких выборов ближайшее время не предвидится. Есть открытая дискуссия, когда должны пройти выборы в Верховный Совет - в 23 или 24 году, но в любом случае до них еще два года минимум. А электоральная память у людей составляет восемь месяцев - есть куча исследований. Поэтому говорить о том, что все, что делается сейчас для того, чтобы сработало через два года, несерьезно.

О каком втором сроке вы говорите? Насколько я помню, Президент говорил, что идет на один срок.

Я сказал: “Даже если об этом говорить”.

Настроения президента поменялись? Он уже нацелен на второй срок?

Это его надо спрашивать.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

"Экономику точно нужно рассматривать через призму ковида"

Следующие парламентские выборы пройдут без мажоритарки - только по спискам. С таким рейтингом, как у партии сейчас, вы заведете в Раду максимум 30% от нынешнего числа. Остальным нужно думать, куда примкнуть. Получается, что мотивации поддерживать «Слугу народа» все меньше и меньше. Что с этим делать?

Это вопрос самоопределения политиков, членов фракций.

Зачем людям сидеть на тонущем корабле?

Я не могу никого заставить там сидеть, если у них какой-то другой взгляд на мир. Они прекрасно понимают, как это работает.

Если человек хочет заниматься политикой, он хороший депутат, мажоритарщик, к примеру. Но понимает, что просто не поместится в вагон “СН” или это вагон его не вывезет. Что ему делать?

Там соревновательная система. Посоревнуется с коллегой и выиграет, если он лучший мажоритарщик. Если хуже - проиграет.

Мы же не можем всем все гарантировать.

Фото: Макс Требухов

Так вы же за это и голосовали.

Закон принимала прошлая Рада. У нас в программе были открытые списки.

Ну, тогда придется избирателям объяснять, почему в программе списки открытые, а по факту закрытые.

У них высокая степень открытости - 50%. Почему с мажоритарщиками есть проблема - они, как и все люди в этой жизни, хотят гарантий. А с этой системой никто ничего не гарантирует, и местные выборы это показали. Гарантируют только закрытые списки. Но мы против этого, это не очень правильно. Мы за открытые списки, пусть будет конкуренция. У нас есть девять человек, которые гарантированно попадают, а я, например, если мы говорим про двух-трехлетнюю перспективу, готов идти на округ, если вообще решу куда-то идти.

Так округов же не будет.

Округ будет с размером в область, на котором баллотируются 17 человек.

Рейтинг партии падает пропорционально накопленным проблемам: тарифы, ФОПы... Но если обобщить, главное раздражение у людей вызывает то, что вы обещали конец эпохи бедности.

Обещали, да.

И где он, этот конец?

Не все так сталося, як гадалося. Думаю, в этом году будет получше.

Кому?

Миру и нам вместе с ним. Мы же не обещали ковид на бордах.

На бордах вы обещали посадки весной. Но не помню, чтобы вы кого-то посадили.

Это другой вопрос. Мы не обещали ковид.

Ковидом можно оправдать все что угодно.

Не все. Вопрос посадок нельзя. А вот экономику точно нужно рассматривать через призму ковида.

Фото: Lb.ua Во время акции предпринимателей против введение карантина

Людям, избирателям вы это объясняете?

Они и сами это понимают, мне кажется.

Ага, поэтому у вас и падает рейтинг.

О Разумкове: "Где грань между командностью и игрой в политику - вот в чем вопрос"

Оснований для перевыборов в Верховную Раду вы пока не видите. Но минимум одно, условно-юридическое основания есть, я о нем писала - относительно тридцатидневного срока.

Не согласен вообще. Вилами по воде. Это - позиция и наша, и юристов Рады. Разумков не пошел бы на такие вещи, которые создают прецеденты. Он очень законоуважающий спикер.

Тут дело не в “таких вещах”, а в том, что требуется обращение в Конституционный Суд, а там Тупицкий до сих пор формально главенствует.

Не с чем идти в Конституционный Суд.

Досрочные выборы могут состояться, если вслед за Дубинским или по результатам съезда выйдет какое-то количество депутатов.

Минимум 20.

20 - это немало.

Это очень много.

20 уходят - и коалиции нет. Нет коалиции - роспуск. Не потому ли в Офисе президента активно занимаются союзничеством с «Голосом» и с «Батькивщиной»?

Речь о сотрудничестве, а не о коалиции.

Фото: Lb.ua

Раньше вы сотрудничали с “За майбутнє”. А после выборов ситуация с ними сильно расстроилась.

Это началось еще с сентября. Вся прошлая сессия прошла с их достаточным участием. Есть вещи, которые всех объединяют. По которым можно найти политический компромисс.

Ролик Разумкова вам понравился?

Да. Интересный ход, я бы сказал.

Его можно оценивать как начало самостоятельной политической карьеры?

Нет. Думаю, он больше маркетинговую цель преследовал. Открыл страничку, надо ее пушануть со старта. Это хороший повод, чтобы все об этом поговорили. Как технологи, мы с Дмитрием друг друга не комментируем, это некорректно. Но если коротко, мне кажется, он хотел вложить смысл, связанный со стартом сессии, мол, пора работать, чтобы эта сессия была более продуктивной, чем прошлая, где были моменты по игорному бизнесу, по местным выборам, бюджету, из-за ковида она много раз срывалась, были пробуксовки, словом.

Какая аудитория этого ролика?

Не знаю. Избиратели. Все подряд.

Стоп. Вы только что сказали, что ролик связан со стартом сессии.

Наверное, это те, кто в целом ориентируются на нашу партию, на Дмитрия как спикера Верховного Совета.

Фото: facebook/Слуга Народу

Этот ролик явно не сопряжен с тем, чтобы призвать депутатов работать лучше и жить дружно. Зачем он его сделал?

Его спросите.

Это нормально с точки зрения вашей партии?

Он не является членом партии, у него своя стратегия как у топ чиновника. Он может действовать по своему усмотрению.

Многие ваши соратники так не считают. По их мнению, формировать собственный политический имидж когда ты своим местом сидения обязан президенту Зеленскому, некрасиво.

Я могу сказать за себя. У меня нет своей политической карьеры отдельно от Зеленского. Я занимаюсь тем, чем мы договорились: партия - партия, будет что-то другое - значит, другое. Даже мыслей об отдельном политическом проекте у меня нет. Мы шли на пять лет в этой команде, чтобы вместе что-то делать. Многие размышляют точно так же и так настроены. Но я признаю, что может быть и другая позиция. Я не могу ее комментировать или осуждать. Другая позиция - это тоже нормально, наверное.

Проблема не в ролике или каком-то позиционировании. Проблема всегда в какой то практической плоскости. Когда мы обещали принять какой-то закон - мы общались все вместе. А потом, оказывается, что мы по-разному мыслим. У каждого депутата может быть свое мнение, но где грань между командностью и игрой в политику - вот в чем вопрос.

Такое нужно «на берегу» обсуждать.

В этом-то и минус. На старте мы не сильно обсуждали правила. Просто шли вперед и пришли.

Противостояние между Разумковым и Офисом президента очевидно. Из-за чего и когда оно началось?

Я не вижу конфликта. Думаю, он преувеличен. Есть дискуссия по некоторым вопросам.

Фото: Апостроф

Как думаете, пытается ли Разумков преподнести себя самостоятельным игроком?

Я думаю, что у него есть потенциал быть самостоятельным.

Он является им на сегодняшний день или нет?

Не думаю, что в нашей системе власти это так легко происходит. Но пытаться можно.

Есть пример Яценюка, Литвина, Гройсмана. В Украине не было ни одного спикера, который бы, стартуя со спикерской позиции, взлетел бы. Тут ресурсно кресло, а не человек. С другой стороны, не было и Президента ...

...который набрал бы 73% и провел в парламент партию монобольшинства. И чтобы во главе этой партии был какой-то человек, тоже не было. Когда мы сравниваем с Яценюком, мы сравниваем историю про 15 % «Фронта змін».

Хороший ответ.

Выбирая Зеленского, потом партию “Слуга народа”, люди голосовали не за людей. Хотя лично к Диме никаких вопросов - из нас он был самый известный, узнаваемый. Еще у Арахамии было 50 тысяч подписчиков. И его визуально знали. Но в целом люди голосовали за какой образ, набор действий, обещания. И теперь возникает вопрос: делаем ли мы это дальше.

Вся эта история с турборежимом укладывалась в ожидание людей. Люди ждали быстрых решений, мы приняли какое-то количество законов, правда, переписывали потом их целый год. Сейчас нужно решить: остаемся мы в этом фарватере или будем что-то другое обещать/делать? И что другое? Надо еще различать, что мы обещали и не сделали, как с посадками, но не отказываемся от этого. Сажать надо. Но у нас не получается. Это немного другое, чем отказаться от этого совсем.

Дело даже не в посадках. Если взять программу президента и вашу - там черт ногу сломит.

Понятно, что много абстрактного. Например, про открытие рынков. Мы их открываем потихоньку. Я не видел цифры, но, мне кажется, что наш избиратель поддерживает решение СНБО (по каналам и санкциям - С.К.), против которого Дмитрий воздержался.

Фото: facebook/Слуга Народу

Партия Разумкова имеет перспективы?

В Украине любая партия имеет перспективы. Это вопрос чисто организационный. Как технолог отвечу: любой проект можно стартонуть. Но вопрос, что дальше. Есть кейс Думчева, когда было потрачено мало денег и не добрано 2%. Есть кейс более удачный - партия «За майбутнє» на последних выборах.

Если выборы пройдут по новым правилам, то партия Разумкова может стать Ноевым ковчегом для тех, кому в “Слуге народе” не найдется места.

Может быть. Может, и наша партия станет для кого-то ковчегом.

Смена премьер-министра не предвидится?

Это вечная тема. Она всегда может обсуждаться. Не думаю, что это перспектива ближайших недель-месяцев.