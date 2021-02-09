Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"

За інформацією джерел, викликають тих парламентарів, які не голосували за призначення Вітренка.

Володимир Зеленський викликав в Офіс президента народних депутатів, які вдруге не голосували за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром, міністром з питань енергетики.

Про це LB.ua повідомили джерела в "Слузі народу".

"Сьогодні о 17:00 президент викликав до себе всіх нардепів «Слуги», які не голосували за призначення першим віцепрем’єром, міністром з питань енергетики Вітренка, щоб провести бесіду. Щоб втретє «не сіпалися» та голосували», - розповіло джерело в партії.

Водночас, один з депутатів, який не голосував та "утримався" під час голосування за призначення Вітренка вдруге, зазначив, що його на зустріч не запрошували.

"Не знаю, мені ніхто не дзвонив, але я не показник, мені ніхто ніколи не дзвонить", - сказав парламентар.

Ще один співрозмовник з керівництва фракції підтвердив, що "така нарада буде, але - не на тему Вітренка".

"Це представники групи одного з олігархів. На тему дисципліни", - розповів депутат.

Інший парламентар зазначив, що "спочатку тижня були плани проведення позачергової сесії (для прийняття законодавчих змін щодо продовження повноважень Вітренка, оскільки термін статусу «в.о» закінчився). Але сніг зламав всі плани. Депутати фізично не зможуть повернутися в столицю".

Нагадаємо, у грудні минулого року та січні 2021 парламент двічі відмовляв у призначенні екстопчиновника "Нафтогазу" Юрія Вітренка міністром енергетики. Кабмін після першого проваленого голосування призначив його в.о.

За словами джерел шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, після того, як в грудні вперше зірвалося голосування за Вітренка, тим нардепам партії влади, хто не натиснув "зелені" кнопки, урізали фінансове забезпечення. Як зазначив один із соратників президента, повторний провал Вітренка "він сприйняв як особисту образу"... Втім, сам Вітренко, судячи з його коментарів, не проти, як мінімум, спробувати втретє. Докладніше про це читайте в матеріалі "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

Зазначимо, що 25 січня у КВЦ "Парковий" відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом Зеленським, під час якого парламентарі також заслухали нардепа Олександра Дубінського щодо введення проти нього санкцій США. Президент під час засідання двічі піднімав питання про вихід Дубінського з фракції, однак, нардеп відмовився це робити та заявив, що не бачить своєї провини. Він також пригрозив, що в разі його виключення, слідом за ним вийдуть ще 30 депутатів.

2 лютого спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського зі складу фракції.