Кейс Дубинского и возможные перевыборы

Черный лебедь – название теории, согласно которой непредвиденные на первый взгляд события могут резко и ощутимо менять ситуацию. Для фракции «Слуги народа», которую начало знатно штормить после местных выборов (плюс конституционный кризис), таким «черным лебедем» стал кейс Александра Дубинского . «Все может закончиться расколом фракции. И даже перевыборами парламента. Основания есть», – говорит один из верховных «слуг».

Фото: facebook/Слуга Народу

Коалиция на волоске

Краткая суть «кейса Дубинского» известна.

Обвинив в принадлежности к «связанной с Россией сети иностранного влияния», власти США ввели против него персональные санкции. В Украине разгорелся скандал, встал вопрос о мере политической ответственности. В понедельник, 25-го февраля на заседании фракции «Слуг» Президент Зеленский дважды просил Дубинского самостоятельно покинуть фракцию. Нардеп отказался – заявил, что ни в чем не виноват.

«Они довольно долго говорили, минут 45. Вежливо, без повышенных тонов, Дубинский был непривычно сдержан. Но он при всех дважды отказал главе государства – это все видели и слышали», – рассказывает участник совещания.

«Выяснять отношения с Дубинским на фракции – довольно странное решение, конечно. Логично было б вызвать его к себе, тет-а-тет, потребовать объяснений и предложить какой-то цивилизованный вариант «отхода». Если б он тогда отказался – звать Арахамию, ставить ему задачу и пусть бы разбирался. Но точно не президентское дело – такое разгребать», – комментирует видный парламентский соратник Владимира Александровича.

На самом деле, почти так оно и было – просто во фракции об этом мало кто знает.

В понедельник на 12:30 Дубинского ожидали в ОП. Предполагалось, сперва он поговорит с Ермаком, а затем – уже в компании Давида Арахамии – все они поднимутся на четвертый этаж, к главе государства. Но полуденное время Дубинскому не подошло, встречу он перенес, а после вовсе спустил «на тормозах», – утверждают источники в ОП.

В результате, вечером после заседания фракции Александр Корниенко проанонсировал «продолжение дискуссии, проведение опроса», сказав, что на это потребуется «день-два». Естественно, до вечера среды ничего не поменялось (кто бы сомневался), а уже в четверг вечером в эфире «Право на владу» сам Дубинский рассказал, что в мобильном приложении «Слуг» проводится анонимный опрос относительно его участи. Анонимный потому, что результаты видит только Арахамия. В пятницу днем мы сообщили: согласно промежуточным данным опроса, свыше 50% «слуг» высказались «за» исключение Дубинского.

В этот понедельник вечером, первого февраля, намечено еще одно заседание фракции.

«Этот вопрос нужно решать. Причем полумерами тут не обойтись. Мы не можем просто «проглотить». Конечно, идеальный вариант – когда Дубинский уходит сам. Но этого не будет, понятно (равно как с судьями КС, – С.К.). Если его выгнать, он грозит забрать с собой еще 20-30 человек. А это расколет фракцию. Хуже того: официальной коалиции придет конец», – рассуждает один из наших собеседников.

Фото: facebook/Слуга Народу

Разумеется, элемент блефа в данных угрозах присутствует, и цифру «в 20-30 депутатов» ни конкретизировать, ни проверить невозможно (скорее всего, она существенно меньше, но даже это - риск).

Однако то, что недовольных в СН хватает – факт.

Причин много, выделим две наиболее важные:

– бутафорская партийная деятельность.

По факту местных выборов, на которых СН показала отнюдь не лучшие результаты, так и не был проведен полноценный (!) внутрипартийный аудит, «разбор полетов», не были сделаны кадровые выводы, не наказаны халтурщики и не отмечены люди, давшие результат. Замена Президентом ряда глав ОГА не в счет – к партии это отношения не имеет.

Столичных примеров вам навскидку. Ирина Верещук заняла в киевской гонке лишь четвертое место (что явно не ее личная – в чистом виде – вина), а руководитель городской ячейки Николай Тищенко продолжает ее возглавлять. Как ни в чем ни бывало.

Тот же Дубинский – глава киевской областной «Слуги народа». От имени активистов которой на Президента и главу ВР Разумкова, между прочим, пришло сейчас около трех десятков официальных писем-обращений в защиту нардепа.

При этом рейтинги СН как политсилы катятся в тартарары, а следующая парламентская кампания (возможно – досрочная, о чем ниже, – С.К.) состоится уже по обновленным правилам, без мажоритарки. То есть о своем политическом будущем нужно думать заранее;

– финансовый фактор. В парламентах всех последних созывов – и нынешний не исключение – партийные вожди мотивировали своих депутатов. Разумеется, если вы прямо спросите об этом кого-то из официальных лиц, вам будут яро все отрицать. Еще и оскорбятся: как, дескать, вы посмели подозревать подобное? Но это – факт. Просто примите как данность.

Так вот. Говорят, после того, как в декабре впервые сорвалось голосование за Юрия Витренко на пост вице-премьера-министра энергетики, тем нардепам партии власти, кто не нажал «зеленые» кнопки, урезали довольствие.

Фото: Анна Стешенко

По словам одного из соратников Президента, повторный провал Витренко он воспринял как личную обиду: «Как плевок. Он был очень зол, очень. Давно я его таким не видел. Говорит: «Я его десять раз готов вносить, пока не проголосуют». Хотя ясно же, что это не выход».

Впрочем, сам Витренко, судя по его комментариям, не против. Как минимум, попробовать третий раз.

Исполнители всегда чутки к настроениям высшего руководства, так что логично предположить: ослушавшиеся снова будут наказаны.

«А теперь представь: на фоне всего этого приходит Дубинский в Раду с чемоданчиком. Он его не сам наполнит, конечно, – интересантов много. Но его содержимое способно реально расколоть фракцию», – отмечает один из верховных «Слуг». «Ряду депутатов уже и «чемоданчик» не нужен – просто ждут удобного повода», – добавляет другой.

Чем сие чревато?

Закреплением факта отсутствия большинства.

А вот теперь, друзья, поговорим о роспуске парламента.

Роспуск как шанс

«До тех пор, пока Зеленский видит на табло 226 «за» свои законопроекты, ему нет смысла распускать Раду. Ясно же, что в следующем созыве такой большой фракции больше не собрать», – говорит один соратников главы государства.

«Свои» то есть программные – из числа обещанных на этапе президентской кампании. Чтоб можно было – к завершению срока или очередной годовщине каденции – о чем-то отчитываться (буквально по пунктам, – С.К.).

Формально фракция «СН» ныне насчитывает 246 нардепов, при этом искомые 226 крайне редко удается собрать даже за вполне «вегетарианские» решения – без помощи «Довіри» или «Майбаха». Что уж говорить о судьбоносных, вроде назначения Юрия Витренко.

Фото: Lb.ua

Первый раз, в декабре, «за» высказались 186 «штыков», в январе – 204 («Слуг» из них 177).

На Банковой в случившемся уличают трех человек – Игоря Коломойского (его условная «группа» в ВР встала «на дыбы» ввиду ситуации с Дубинским), Дмитрия Разумкова (изначально не поддерживал Витренко из-за нежелания последнего отказаться от многомиллионной премии. Неприязни не скрывал – оба раза в голосовании «воздерживался», что для спикера весьма красноречиво) и Дениса Шмыгаля (якобы болезненно отреагировавшего на разговоры о том, что Витренко готовят в его потенциальные сменщики).

Ясно, что третья попытка назначить Витренко согласия во фракции «Слуг» не добавит.

«Будем говорить с «Голосом», – делятся у Президента. – Ну, какие из них оппозиционеры? Конструктивные же ребята! Нужно договариваться!».

«Нам только выборов сейчас не хватает! Со всей этой турбулентностью», – акцентирует еще один высокопоставленный собеседник.

Он искренен: выборы для СН ныне ооооочень нежелательны – ввиду вероятности получить сильно меньше от нынешнего представительства ВР. Однако опция такая – по уверению провластных юристов – существует.

И Президенту о ней уже сообщили.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Воспользуется ли он ею – вопрос открыт.

Поясню подробно.

Шаг первый. Читаем 90-ю статью Конституции Украины, обосновывающую нам основания, на базе которых Президент имеет право роспуска Верховной Рады. Конкретно, пункт третий: если «на протяжении тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться».

Шаг второй. В декабре Верховная Рада – в рамках четвертой сессии девятого созыва – последний раз работала в пленарном режиме – с 15 по 18 декабря.

17-го декабря – в связи с пандемией и ожидавшимся вторым локдауном – ВР приняла постановление №4501 – об изменении календарного плана работы. Согласно этому новому плану: с 11 по 15-е января и с 18 по 22 депутаты трудились в комитетах, а неделю с 25 по 29 назначили пленарной.

Предыдущий же план предусматривал, что с 4 по 8 января депутатам следовало работать в комитетах, а с 11 по 22 – в режиме пленарных заседаний.

Как мы помним, на внеочередном заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении жесткого карантина с 8-го до 24 января 2020-го года.

После праздников народные избранники встречались «под куполом» с 26-го января (25-го состоялся Согласительный совет) по 29-е (в режиме сессии).

То есть Верховная Рада не заседала (в рамках четвертой сессии) в пленарном режиме с 18 декабря по 26 января. «Чистыми» – 38 календарных дней.

Новая сессия (пятая), откроется – согласно Конституции – в первый вторник февраля, второго числа.

Шаг третий. Казалось бы: дело в шляпе! Формально-юридические основания наличествуют.

Но нет, не так все просто.

Ибо 19 мая далекого 2004-го года Конституционный суд Украины (тогда – под председательством Николая Селивона) обнародовал решение, подробно объясняющее данную новеллу. В частности, пункт второй уточняет: «Если не могут начаться из-за несоблюдения порядка работы ВР».

Возвращаясь в историю: разъяснение КСУ от мая 2004-го обусловлено затяжным конфликтом ВР четвертого созыва и Президента Кучмы.

Шаг четвертый. «Несоблюдение порядка работы ВР» ныне нет, а пауза возникла «по техническим» – если можно так выразиться, причинам, из-за пандемии.

Более того, с 26-го Рада возобновила работу в пленарном режиме. Отсюда – вопрос: если факт перерыва в работе на тридцать и более дней – не суть из-за чего – все же имел место, но потом все наладилось, можно ли считать, что конфликт исчерпан? Или же у Президента все же сохраняется право роспуска? Если второе, каким сроком применение этого права ограничивается?

Ситуация нестандартная, лучшие юристы власти ее сейчас предметно изучают, моделируют варианты.

Наиболее очевидный – необходимость обращение за уточнениями в Конституционный суд (может ли Президент распускать, если перерыв был, но потом Раду «починили»). Где г-н Тупицкий (который, впрочем, сейчас под гнетом дела ходит) и Ко будут очень «рады» видеть «ходоков» от власти. Несомненно: приложат максимум усилий для объективного правосудия. С "хлебом-солью", так сказать

Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

P.S. Вторая часть этого текста – подробно описывающая ситуацию в партии «Слуга народа» – будет опубликована на LB.ua в ближайшее время.