Марина Порошенко пропонує запровадити житлові сертифікати для дітей-сиріт

Лідер команди «Європейської Солідарності» у Київраді, голова постійної Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко побувала у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей Дніпровського району столиц, де на початку 2021-го року відкрились соціальні квартири для дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Соціальна квартира – це житло, де молодь віком від 18 до 23 років може отримати тимчасову підтримку та супровід під час працевлаштування, адаптуватися до дорослого життя, здобути необхідні соціальні навички, вирішити власні життєві ситуації. У соціальній квартирі діти-сироти можуть мешкати до року, в разі складних життєвих обставин – ще півроку.

«Я дізналася вже як депутат Київради про те, що відкривається такий будинок, і запитала, що необхідно. Сказали, що немає постільної білизни, постільних комплектів. Вже як депутат я допомогла придбати всі ці необхідні речі», – розповідає Марина Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Голова комісії Київради також зауважила, що наразі система купівлі власного житла дітям-сиротам не відповідає міжнародній практиці, а самі діти не можуть обирати собі місце проживання.

«Дуже важливо сьогодні дбати про тих дітей-сиріт, які виходять із дитячих будинків після 18 років, щоб держава гарантувала їм право на їхнє власне житло. Такі проєкти реалізуються за рахунок держави, муніципальних коштів, але дитина не має можливості вибрати житло, своє майбутнє. Вона не може навіть переїхати в якесь інше місце», – пояснює Марина Порошенко.

«У зв’язку з цим я буду ініціювати проєкт, коли гроші ходять за дитиною. Так звані «житлові сертифікати», які дадуть можливість їй самій потім обирати своє житло, місце проживання, покращувати його, якщо дитина зможе заробити гроші. Наприклад, маючи такий сертифікат, обирати, де саме їй будувати своє майбутнє життя», – пояснює Марина Порошенко.

Вона зазначила, що спочатку запропонує пілотний проєкт Київраді, а потім його треба поширити і на загальнодержавному рівні.

«Це міжнародна практика, і вона дуже прогресивна. Й спрямована на те, щоб дитина себе відчувала дійсно незалежною, що вона сама вирішує свою долю, сама будує своє життя. Держава має їй тільки допомагати», – пояснює Порошенко.

«Наприклад, якщо вона виховувалася в дитячому будинку в Дніпропетровській, Херсонській області або Львівській, а хоче переїхати тому, що є якісь далекі родичі або друзі, або просто їй запропонували місце роботи в іншому регіоні», – зауважує Марина Порошенко.

«Тобто житловий сертифікат буде слідувати за цією дитиною і мати цільове призначення для того, щоб дитину не обманули, не видурили ці гроші. Це буде цільове призначення тільки на придбання житла», – наголошує голова комісії.