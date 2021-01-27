З бюджету Києва додатково виділять 140 млн грн для закупівлі вакцини від коронавірусу, - Марина Порошенко

Марина Порошенко звернулася до представників органів місцевого самоврядування із закликом за прикладом Києва вжити заходів для забезпечення вакцинації у своїх адміністративних одиницях.

З бюджету Києва виділять додатково 140 млн грн для закупівлі вакцини від коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

Вона зауважила, що центральна влада демонструє абсолютно провальну політику щодо протидії поширенню коронавірусу, тому вже з перших днів роботи нового складу Київської міської ради «Європейська Солідарність» узялася вирішувати питання, "які турбують кожного киянина".

«З перших днів роботи Київради 9-го скликання, у грудні 2020 року, ми провели аудит і змогли віднайти 422 мільйони гривень та спрямувати їх на забезпечення лікарень, які лікують хворих на ковід-19, необхідними медикаментами. Це дозволило їм спокійно працювати в період між бюджетними роками і мати все необхідне для надання якісної медичної допомоги», – нагадала Марина Порошенко.

«Нашою командою «Європейської Солідарності» було внесено пропозицію щодо додаткового фінансування з київського бюджету лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих на коронавірус. І завдяки таким ініціативам було знайдено додатково 1,6 мільярда гривень до бюджету 2021 року. Завдяки цьому вже з січня київські лікарі будуть отримувати додатково по 5 тисяч гривень до своєї заробітної плати, медичні сестри – 4 тисячі гривень, і молодший медичний персонал – 2 тисячі гривень», – повідомила Марина Порошенко.

Вона також зауважила, що тимчасово створена більшість у Київській міській раді ухвалила бюджет міста на 2021 рік, тому сьогодні Комісія проголосувала за зміни та збільшення коштів у розмірі 140 мільйонів гривень на фінансування Міської цільової програми «Здоров’я киян» для того, щоб найближчим часом місто могло закупити вакцини та провести імунізацію киян від коронавірусу.

При цьому Марина Порошенко звернулася до представників органів місцевого самоврядування із закликом за прикладом Києва вжити заходів для забезпечення вакцинації у своїх адміністративних одиницях.

«Я закликаю й інші місцеві ради, керівництво регіонів та обласних центрів також не чекати від центральної влади, коли вони почнуть дійсно професійну якісну, послідовну боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. А допомагати своєму населенню на місцевому рівні, тому що найцінніше, що ми маємо в Україні – це наші громадяни, і ми маємо захищати їх, берегти їхнє здоров’я і життя», – резюмує Порошенко.