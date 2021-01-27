Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за недостовірне декларування

Документ передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з рішенням, РНБО схвалила цей законопроєкт та рекомендувала президенту подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Документ, зокрема, передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Так, пропонується внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо суб’єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада проголосувала за компромісний проєкт закону і відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У жовтні Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати уРаді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.