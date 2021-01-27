Забудовник Вавриш отримав підозру від ДБР

Власник Saga Development Андрій Вавриш отримав підозру від Державного бюро розслідувань.

Про це він написав у фейсбуці.

За його словами, справа стосується будівництва ЖК Home and Park Comfort House ("Альта-Град") в Борисполі.

"У 2006 році ТОВ Системабуд, в якому я був міноритарним власником 1/3 частки, купило цілісний майновий комплекс Бориспільської ворсової фабрики [і стало замовником ЖК "Альта-Град"]. Оформило під собою землю, розробило проєкт, отримало дозвіл на будівництво. Пішли в банк, домовилися про фінансування, кредитну лінію. Всі активи, в тому числі, корпоративні права, передали в заставу за кредитом. Я оформив особисту поруку", - написав Вавриш.

У 2008 році через фінансову кризу будівництво зупинилося, а кредитна заборгованість почала міняти власників, аж поки один з них не запропонував викупити його.

"Я знайшов інвесторів, які викупили права продавця, підтверджені рішеннями судів аж до касації. Ми почали добудовувати об'єкт. Знайшли 22 інвестора 2008 року, взяли на себе зобов'язання, приступили до будівельних робіт", - написав Вавриш.

Фото: lun.ua

Він розказав, що це був складний процес, який супроводжувався великою кількістю судових процесів, але "жодна зі сторін угоди при жодних обставинах не заявляла про те, що її права були порушені".

"Все було так до сьогоднішнього ранку, коли слідчі ДБР вручили мені підозру, надавши статус підозрюваного", - написав Вавриш.

Нагадаємо, що Вавриш, який свого часу був заступником директора Департаменту містобудування та архітектури в Київській міськадміністрації, за останні роки став значним київським забудовником.

За підрахунками "Лун", його девелоперська компанія Saga Development з 2015 року здала сім будинків у шести житлових комплексах і будує ще 23.