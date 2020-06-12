ГБР пришло с обыском к другу Богдана, застройщику Ваврышу

Проверяются сведения о законности строительства на некоторых земучастках в Киеве.

Представители Государственного бюро расследований обыскали офис компании SAGA Development, генеральным директором которой является Андрей Ваврыш.

Об это сообщил сам Ваврыш в фейсбуке.

"Мои сотрудники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное - они были поражены", - с сарказмом прокомментировал обыск Ваврыш.

Согласно копии судебного постановления, которую он опубликовал, "в ходе досудебного следствия проверяются сведения о законности строительства на земельных участках города Киева". В документе перечислены 11 построенных или строящихся ЖК под девелопментом SAGA.

По словам Ваврыша, правоохранители интересовались застройкой SAGA Development на землях Национальной академии внутренних дел. Речь идет о комплексе "O2 Residence" на 22-м километре Бориспольского шоссе.

Напомним, в ноябре прошлого года журналисты Bihus.info выяснили, что Ваврыш получил разрешение строить высотки в Печерском районе Киева, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.

В декабре ГАСИ аннулировала разрешение на скандальное строительство.