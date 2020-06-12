Рада приняла только один закон правительства Шмыгаля за 100 дней его работы, - КИУ

В первые 100 дней работы Кабинета министров Дениса Шмыгаля депутаты Верховной Рады приняли лишь один правительственный законопроект - о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

При этом с 5 марта по 11 июня, правительством Шмыгаля было подано в Раду 39 проектов законов.

"Учитывая, что законом стал лишь один из них, процент успешности законодательной работы правительства составляет 2,5%. Остальные непринятые законопроекты авторства Кабмина продолжаются находиться в Раде. Для сравнения: правительством Алексея Гончарука за первые 100 дней работы было подано 44 проекта законов, из них законами стали семь, или 16%", - отметили в КИУ.

"В период пандемии именно правительство должно стать ключевым центром разработки законодательных решений, ведь он наиболее полную информацию и может проводить самые четкие расчеты. За время пандемии Рада приняла 22 закона, направленные на борьбу с коронавирусом. Показательно, что парламент принимал законопроекты авторства народных депутатов, а не правительства. При этом часто даже дискуссии о законодательных методах борьбы с COVID-19 обходились без привлечения Кабинета министров. К примеру, как это имело место в ситуации с законопроектами по страхованию медиков", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, 4 июня парламент вернул программу действий Кабмина на доработку.