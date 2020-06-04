Парламент вернул программу действий Кабмина на доработку

За это решение проголосовали 245 народных депутатов.

Верховная Рада Украины отправила на доработку программу правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля. За соответствующее решение нардепы проголосовали 4 июня.

"Ставлю на голосование для принятия в целом проекта постановления №3330/П о направлении на доработку Кабинету министров Украины программу деятельности Кабмина с учетом замечаний и предложений, высказанных при обсуждении", - объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

За такое решение проголосовали 245 народных депутатов, против - 78.

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Во время обсуждения представители разных фракций критически высказывались в адрес программы деятельности, называя ее "рефератом".

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") принес премьер-министру Денису Шмыгалю "рюкзачок чиновника" со сникерсом, книгой по экономике и медицинской маской.

Напомним, что Кабинет министров решил отозвать из Верховной Рады свою программу деятельности, принятие которой дало бы ему годичный иммунитет от отставки. Премьер-министр пообещал позже внести обновленную программу деятельности, которая будет разработана в сотрудничестве с депутатами.

Программу своей деятельности Кабинет министров утвердил еще 2 апреля. В ней около 10 страниц.