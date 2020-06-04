Украина в ОБСЕ призвала создать зону безопасности по обе стороны границы на Донбассе

Украина предложила создать рабочую подгруппу в Трехсторонний контактной группе по вопросам границы, а также призвала к созданию предусмотренной Минским протоколом зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации с мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ.

Об этом заявил во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 3 июня, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Восстановление контроля над границей остается ключевым элементом процесса урегулирования конфликта. Создание зоны безопасности в приграничных районах обоих государств с постоянным мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ на границе, как это предусмотрено Минским протоколом, было бы шагом в правильном направлении", - цитирует Лоссовского Укринформ.

Украинский дипломат акцентировал на необходимости выполнения результатов "нормандского саммита" в Париже, которые Россия продолжает игнорировать.

Он заявил, что Украина придерживается принципа "сначала - безопасность" в мирном урегулировании, выступает за разработку нового режима всеобъемлющего прекращения огня и призывает Россию к конструктивным переговорам в рамках ТКГ по этому поводу.

Кроме того, Украина готова к обсуждению компромиссов в рамках ТКГ по пакетному решению, которое касается трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос Консультативного совета по Донбассу уже является нецелесообразным.