Президент Владимир Зеленский проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований, а также обсудил вопросы доплат медикам, работающих с больными COVID-19.

Пресс-служба главы государства сообщает, что Зеленский осмотрел лабораторию главного управления "Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины" и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие COVID-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.

Фото: president.gov.ua

Также президент поинтересовался ситуацией с выплатами доплат к заработным платам медикам, которые работают с больными коронавирусом и обсудил с медперсоналом проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки к возможной второй волне распространения коронавирусной болезни.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал, что деньги в казначействе на такие выплаты есть, и уже подписаны соответствующие сметы.

"Вскоре медики получат предусмотренные законом доплаты", - сказано в сообщении.

Президент Зеленский отметил необходимость "все проверять".

"Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19. Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.