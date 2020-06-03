Минздрав запустил карту коронавирусных закупок

Карта обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и имеет форму обратной связи для жалоб.

В Украине запустили интерактивную карту для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с COVID-19.

Об этом информирует пресс-центр Министерства здравоохранения.

"В Украине запустили карту коронавирусных закупок - сайт для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Фото: @coronavirus_in_ukraine

В Минздраве отмечают, что Антикоррупционная карта коронавирусных закупок, где "можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины", разработана "для прозрачности и доступности процесса закупок".

Целью Карты является "максимальная прозрачность процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступность информации о наличии тех или других средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны", - подчеркивается в сообщении.

Преимуществами Карты в министерстве считают то, что она обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину, а также имеет форму обратной связи для жалоб.

Разработали карту в ОО "Антикоррупционный штаб".

Карта доступна по ссылке.