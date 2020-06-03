Зеленский предложил добавить в "Большое строительство" общежития для студентов

Президент Владимир Зеленский инициирует расширение программы "Большое строительство" за счет сооружения общежитий для студентов.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, который в среду отправился в Хмельницкую область для ознакомления с ходом реализации этого проекта.

По словам Зеленского, ему рассказали о нехватке общежитий для студентов на встрече с ректорами вузов 2 июня. "Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к «Большому строительству» добавить строительство общежитий в Украине", – заявил президент.

Он добавил, что надеется за пять лет "построить максимальное количество инфраструктурно важных объектов".

Напомним, что проект "Большое строительство" - условное название программы строительства инфраструктурных объектов и масштабный капитальный ремонт дорог по всей стране. Она рассчитана на пять лет и финансируется из Государственного фонда регионального развития и "Укравтодора".