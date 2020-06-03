Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Зеленский предложил добавить в "Большое строительство" общежития для студентов

Ректоры вузов сообщили президенту о нехватке общежитий.

Зеленский предложил добавить в "Большое строительство" общежития для студентов
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский инициирует расширение программы "Большое строительство" за счет сооружения общежитий для студентов.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, который в среду отправился в Хмельницкую область для ознакомления с ходом реализации этого проекта.

По словам Зеленского, ему рассказали о нехватке общежитий для студентов на встрече с ректорами вузов 2 июня. "Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к «Большому строительству» добавить строительство общежитий в Украине", – заявил президент.

Он добавил, что надеется за пять лет "построить максимальное количество инфраструктурно важных объектов".

Напомним, что проект "Большое строительство" - условное название программы строительства инфраструктурных объектов и масштабный капитальный ремонт дорог по всей стране. Она рассчитана на пять лет и финансируется из Государственного фонда регионального развития и "Укравтодора".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также