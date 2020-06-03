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Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов".

Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования
Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования в Украине как консультативно-совещательный орган при президенте.

Об этом говорится в его указе №210/2020 об усовершенствовании высшего образования.

"Указанные в указе задачи правительства - это первоочередные шаги, важность и неотложность которых отметили все представители высшего образования. Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно также важно развивать сеть студенческих общежитий - современных, комфортных, а главное - в достаточном количестве для иногородних студентов.

"Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что особое внимание будет уделяться популяризации украинского образования среди иностранных студентов. Это и важные для экономики поступления и установления прочных межгосударственных связей.

"Хочу подчеркнуть, что мы не сосредоточены только на высшем образовании. В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней", - добавил Зеленский.

Напомним, 2 июня президент провел встречу с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины. Участники обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Зеленский подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должны решать вузы.

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