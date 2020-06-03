25-я ступенька триумфа ожидает победителей!

Приветствуем вас, наши дорогие друзья – партнеры, лауреаты, почетные гости. Наши приветствия также всем, кто причастен к созданию программы «Человек года» – режиссерско-постановочной группе, подрядчикам, исполнителям, и многим другим нашим помощникам. Мы очень соскучились по живому общению с вами, вашему творческому воодушевлению и энергетике. Мы точно знаем, что также как и у нас, у вас болит душа, потому что по понятным всем причинам не состоялось красивое, изысканное, феерическое действо под названием «Церемония вручения премии «Человек года-2019». Не состоялось то, что так ожидали, так тщательно вместе с вами готовили, продумывая и отрабатывая каждый нюанс и каждую деталь. К сожалению, суровые ограничения были введены за какие-то полторы недели до праздника. И последние приготовления к Церемонии остановились. Как недопетая песня, как недосказанная повесть…

Дорогие наши друзья, мы очень хорошо понимаем вашу реакцию и эмоции, потому что испытывали тоже, что и вы. Разочарование, несогласие, боль, отчаяние… Нам было безгранично трудно смириться с обстоятельствами, изменить ритм и остаться дома на карантинном режиме. Но идет время, жизнь продолжается, расцветает природа - и мы искренне верим, что все нормализуется и стабилизируется. Мы твердо убеждены, что невзирая ни на что – человечество выстоит и обязательно укротит непрошеного короновирусного диктатора. Даже если в настоящий момент он нагло перечеркнул планы и изменил жизнь миллионов людей.

ЧЕЛОВЕК – в самом высоком понимании этого слова – способен побороть любую беду. Мы верили и будем верить в это всегда, потому что программа «Человек года» по своей сути и духу – о мужественных и сильных. О тех, кто не ломается от испытаний и побеждает невзирая ни на что. О тех, кто идет вперед порой не благодаря, а вопреки. Кто способен исполнить свой долг, даже если существует опасность для собственной жизни. Мы безмерно благодарны сегодня людям в белых халатах - тем, кто сегодня на передовой. И мы уверены, что на нашей юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Человек года-2020» они будут удостоены самых высоких почестей и слов искренней признательности.

И как бы сложно не было сегодня всем нам, мы говорим вам – до встречи, наши дорогие друзья! Мы с вами, мы рядом, мы не испугались трудностей, не сошли с дистанции – и никогда не сойдем! Мы приспособимся к новым реалиям, будем уверенными и позитивными, креативными и гибкими, найдем новые современные информационные форматы и формы взаимодействия.

Но главное останется неизменным. И это – наша ежегодная фееричная неповторимая Церемония вручения премии «Человек года»! Мы ждем вас в будущем году в Национальной опере Украины, чтобы вместе поднять наши бокалы на празднике торжества человеческого духа – на 25-й церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА»!

Наш юбилейный девиз уже известен – 25-я ступенька триумфа!

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года».