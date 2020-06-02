СБУ запретила въезд в Украину почти 10 тыс. иностранцев с 2014 года

Гражданами каких стран были указанные лица, в СБУ не уточнили.

Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году - 573 лицам.

Об этом в СБУ сообщили на запрос Радио Свобода.

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573", - говорится в ответе спецслужбы.

Гражданами каких стран были указанные лица, в СБУ не уточняют.

Отмечается, что в соответствии с законом, решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме СБУ, могут принимать также пограничная и миграционная службы.

Перечень российских артистов, которым запрещено пересекать украинскую границу из-за угрозы национальной безопасности, также ведет Министерство культуры.