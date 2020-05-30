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Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков

"Тариф достаточно серьезный - 200 грн за каждого пассажира плюс 500 грн за авто".

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины в субботу, 30 мая, задержали группу лиц, которых подозревают в вымогательстве "дани" у перевозчиков, которые работают возле пунктов пропуска на границе с Польшей.

"С апреля продолжается следствие в уголовном производстве по фактам многочисленных вымогательств лицами из криминальной среды у перевозчиков "дани" за непрепятствования их деятельности. Сегодня зафиксирована очередная передача средств в сумме 2100 грн перевозчиком вымогателю. Тариф достаточно серьезный - 200 грн за каждого пассажира плюс 500 грн за авто. Группы работали у границы в Краковце и Шегини", - сообщила в фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Пресс-служба полиции Львовской области сообщила, что дело ведут по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса - вымогательство. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Задержаны пока что три человека.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Напомним, что 29 мая конфликт двух перевозчиков на маршруте между Броварами и Киевом привел к перестрелке, после которой задержали 28 человек.

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