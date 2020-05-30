Херсонская полиция сообщила о подозрении в рейдерстве депутату райсовета

Следователи полиции в Херсонской области в субботу сообщили о подозрении депутату Новотроицкого районого совета по факту противоправного завладения имуществом частного предприятия "ЧОП Чонгар". Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту соответствующей меры пресечения.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что рейдерский захват крупного фермерского хозяйства в Геническом районе произошел в феврале 2019 года. В собственности предприятия находилось 38 единиц сельскохозяйственной техники, а в аренде - около 2500 гектаров земли.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Подозреваемы, являясь должностным лицом, используя поддельные документы, тогда завладел корпоративными правами "ЧОП Чонгар". Мужчина лично доставил их в отдел государственной регистрации юридических и физических лиц Херсонского городского совета, перерегистрировал предприятие на свое имя, изменив при этом место его регистрации. Чиновник нанес ущерб предприятию на сумму почти 1,5 миллиона гривен.

Сейчас следователи областного главка полиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, собрали доказательства причастности депутата райсовета к совершению указанных преступлений. За время досудебного расследования, на основании приказа Министерства юстиции Украины, отменены регистрационные действия по перерегистрации корпоративных прав и восстановлены права потерпевших в отношении собственности.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, по указанным фактам были начаты уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства областной полиции и прокуратуры.

Фирма "ЧОП Чонгар" принадлежит семье коллаборанта Сейтумера Ниметуллаева, который в 2014 году выехал из Херсонской области в Крым, где возглавил организацию "Къырым бирлиги".

По данным аналитической системы YouControl, в феврале 2019 года временно руководителем "ЧОП Чонгар" был Шевхи Кайбуллаев, который сейчас является депутатом Новотроицкого райсовета.

Через месяц на должность руководителя фирмы вернулась Надие Ниметуллаева, жена Сейтумера Ниметуллаева.