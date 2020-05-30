Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Війна на карантині
Війна на карантині
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
Мережко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений
Мережко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений
Александр Мережко: "В Конституции Украины особый статус Донбасса очень сложно юридически закрепить"
Александр Мережко: "В Конституции Украины особый статус Донбасса очень сложно юридически закрепить"
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил в Золотом

Вследствие вражеских обстрелов в пятницу украинский военный получил ранения.

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил в Золотом
Фото: facebook.com/odalug

В пятницу, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое из станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации в который раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Богдановки и Невельского.

У населенных пунктов Березовое и Новотроицкое враг применил гранатометы различных систем, а вблизи Лебединского и Старогнатовки оккупанты кроме гранатометов использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Против украинских защитников, которые защищают подступы к Авдеевки, наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник неоднократно вел огонь по нашим военнослужащим из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Минометы калибра 82 мм агрессор применил у населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а в окрестностях Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 28 мая вооруженные формирования России на Донбассе семь раз открывали огонь, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также