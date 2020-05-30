Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил в Золотом

В пятницу, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое из станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации в который раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Богдановки и Невельского.

У населенных пунктов Березовое и Новотроицкое враг применил гранатометы различных систем, а вблизи Лебединского и Старогнатовки оккупанты кроме гранатометов использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Против украинских защитников, которые защищают подступы к Авдеевки, наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник неоднократно вел огонь по нашим военнослужащим из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Минометы калибра 82 мм агрессор применил у населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а в окрестностях Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 28 мая вооруженные формирования России на Донбассе семь раз открывали огонь, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм.