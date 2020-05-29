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Кабмин освободил от обсервации прибывающих из-за границы для сдачи ВНО

Также правительство ослабило ограничения для лиц старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий.

Кабмин освободил от обсервации прибывающих из-за границы для сдачи ВНО
Фото: testportal.gov.ua

Кабинет Министров освободил от обсервации прибывающих из-за границы для сдачи внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, которое устанавливает адаптивный карантин в Украине.

Таким образом, правительство ослабило ограничения для лиц старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий, а для учеников - на прохождение ВНО.

"Лица, которые для внешнего независимого оценивания (ВНО) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями, не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы или пунктов пропуска. То же самое применяется к лицу, которое сопровождает этого ребенка", - прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 29 мая.

Как сообщалось, ВНО-2020 пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

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Источник: "Українські новини"
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