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Министры Кабмина собрались на тимбилдинг, - СМИ

К стратегической сессии может присоединиться президент.

Министры Кабмина собрались на тимбилдинг, - СМИ
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров сегодня, 29 мая, собрался на стратегическую сессию. Одна из главных тем - программа деятельности Кабмина.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

Отмечается, что к сессии может присоединиться президент Владимир Зеленский.

По словам источников, в данный момент сессия продолжается.

"Стратегическая сессия - это просто мероприятие, где министры собрались и обсуждают вопросы, какие у них есть. Никаких решений приниматься не будет, это шанс собраться… Это рабочая встреча в чуть ли не привычном формате, она нужна для стратегических обсуждений, также это касается тимбилдинга. Одной из тем будет - программа деятельности правительства", - рассказал источник.

Напомним, экономика Украины в начале 2020 года скатилась в рецессию. За первый квартал она сократилась на 1,2%, данные за второй будут только через несколько месяцев, но уже понятно, что речь будет идти о масштабном обвале.

Ранее сообщалось, что Кабмин разработал программу выхода из экономического кризиса. Она предусматривает реализацию около 230 мероприятий.

Зеленский заявил, что имеющихся программ для выхода из экономического кризиса после эпидемии недостаточно. Глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал на следующей неделе представить новые.

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