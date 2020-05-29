Эпидемия и карантин и ​проявили масштаб проблемы домашнего насилия, - Шмыгаль

Премьер-министр убежден, что важно не только реагировать на проблему, но и заниматься профилактикой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб такого явления, как домашнее насилие.

Об этом он заявил на встрече с представителями правозащитных общественных организаций, на которой также присутствовала супруга президента Елена Зеленская и глава ОП Андрей Ермак, сообщается на сайте Кабмина.

"Важно не только реагировать постфактум, необходимо на государственном уровне заниматься его профилактикой. Очевидно должна быть государственная программа противодействия домашнему насилию, под которую необходимо подвести соответствующую законодательную базу. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб. Выводить проблему домашнего насилия на государственный уровень - критически необходимо", - пояснил премьер.

Он также также напомнил, что уже при Кабмине работает правительственная горячая линия 1547, куда могут обращаться жертвы домашнего насилия, чтобы получить помощь.

"Время показывает, что необходимо усилить ее работу. Домашнее насилие - это, конечно, преступление, а не проявление любви. Поговорку «Бьет - значит любит» мы должны забыть, и этим преступлениям нужно всячески противодействовать", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина.

В феврале в Украине запустили в тестовом режиме горячую линия по предупреждению домашнего насилия. Полиция также анонсировала запуск групп реагирования по всей Украине.

В ноябре 2019 года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие - 33-летнего мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.