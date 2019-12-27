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В Киеве появится "кризисная комната" для жертв домашнего насилия

Пострадавшие смогут получать там психологическую и медицинскую помощь. 

В Киеве появится "кризисная комната" для жертв домашнего насилия
Фото: fakty.com.ua

В Киеве весной 2020 года планируют открытие "кризисной комнаты" для жертв домашнего насилия, в которой они смогут проживать до десяти дней. Об этом сообщили на официальном портале столицы.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, из 3500 опрошенные киевлян большинство не знают, куда обращаться, если ты стал жертвой насилия в семье. Пострадавшие не хотят идти в социальные службы, поскольку боятся оказаться потом с насильником один на один. С этой целью местные власти решили открыть место, где потерпевшие могли бы пожить и получить необходимую помощь.

"Это "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может десять дней находиться в такой "кризисной комнате", получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники – с ними свяжутся. Если идти совсем некуда, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", – пояснила Хонда. 

Она призвала обращаться в полицию и в городской центр доверия и противодействия насилию по номеру 15-00 или (044) 272-15-00.

Напомним, по данным Минсоцполитики, каждая пятая женщина, которая обращается за помилованием к президенту во время отбывания наказания, является жертвой домашнего насилия. 

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