Минобороны готовится к полному перемирию на Донбассе с 1 января

Украинская сторона готовится к полному прекращению огня на Донбассе с 1 января.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать" - сказал он.

Министр также сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.

"Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - рассказал министр

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить. "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.

Напомним, что осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил не состоялось из-за обстрелов, а возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.

Летом 2019 году разведение начали заново. На последнем участке в Петровском разведение состоялось в ноябре.

Как сообщалось, 18 декабря на заседании ТГК в Минске не договорились о новом перемирии на Донбассе и продлили старое.