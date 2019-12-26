С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов

С украинской стороны потерь нет.

С начала суток 26 декабря в зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей противник семь раз нарушал режим прекращения огня.

Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – заявили в ведомстве.

Рядом с Невельским огонь велся из стрелкового оружия; неподалеку Пивденного – из гранатометов разных систем; неподалеку Красногоровки стреляли дважды из станковых противотанковых гранатометов; поблизости Новгородского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также один обстрел из крупнокалиберных пулеметов произошел неподалеку Красногоровки.

Напомним, за сутки 25 декабря российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.