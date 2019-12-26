Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
ГлавнаяОбществоПроисшествия

ГПУ провела следственный эксперимент со свидетелем в деле об убийствах на Майдане

Речь идет о выстрелах в сторону отеля "Украина" с места, где находились силовики. 

ГПУ провела следственный эксперимент со свидетелем в деле об убийствах на Майдане
Фото: Макс Требухов

Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент со свидетелем в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста во время Евромайдана. Об этом сообщил в пресс-службе ГПУ.

"24 декабря провели следственный эксперимент при участии свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования проведению сборов и митингов в ноябре 2013 – феврале 2014 на Майдане Независимости в Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону отеля "Украина" с места, где находились правоохранители", – уточнили в Генеральной прокуратуре Украины. 

Сообщается, что в связи с передачей следствия от ГПУ к уполномоченным органам досудебного расследования некоторые следственные действия в производствах относительно событий на Майдане Независимости проводят прокуроры ГПУ. 

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что 27 прокуроров ГПУ готовы перейти в Государственное бюро расследований (ГБР). 

Туда перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане Независимости. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также