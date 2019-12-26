​Подконтрольный РФ суд в Крыму оставил активиста Приходько под арестом

Так называемый Верховный суд в оккупированном РФ Крыму рассмотрел апелляцию и оставил в силе постановление Киевского районного суда Симферополя об аресте проукраинского активиста Олега Приходько до 10 февраля 2020 года. Об этом сообщила "Крымская солидарность" на фейсбуке, передает "Укринформ".

“Суд оставил в силе постановление Киевского районного суда. Таким образом, Олег Аркадьевич останется под стражей до февраля 2020 года”, - сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

В ходе суда, его подзащитный заявил, что дело против него сфабриковано.

“Он заявил, что уголовное дело в отношении него является сфабрикованным, в связи с чем он ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения "домашний арест". Ссылаясь на состояние здоровья и преклонный возраст, заявлял о том, что у него нет ни намерений, ни физической возможности скрываться, каким-то образом угрожать свидетелям или другим участникам уголовного судопроизводства”, - рассказал адвокат.

Однако доводы Приходько суд не принял во внимание.

Заседание проходило в закрытом режиме, родственников пустили только на оглашение вердикта. Сам Приходько участвовал в заседании по конференц-связи.

Напомним, Приходько задержали 10 октября. В тот же день его арестовали до 10 декабря. На суде Приходько рассказал, что при обыске у него нашли бутылку с "коктейлем Молотова" и отметил, что гараж часто подолгу оставался открытым. При этом на обыск сразу прибыли минеры. Украинцу инкриминируют "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "подготовку взрыва" в Сакской администрации.

8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько задержали за публичное демонстрирование запрещённой символики (20.3 КоАП РФ), а конкретно - за татуировку на плече (свастику).

6 декабря 2019 года подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя продлил арест Олегу Приходько до 10 февраля 2020 года.