Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами
Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Киберполиция разоблачила хакера, продавшего данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса

Хакеру удалось заработать около четверти миллиона гривен.

Киберполиция разоблачила хакера, продавшего данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса
Фото: npu.gov.ua

Киберполиция разоблачила 22-летнего жителя Черновицкой области за кражу данных 250 тыс. пользователей игрового сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

"Как участник тематических хакерских форумов мужчина самостоятельно научился основам создания вредных программных средств. Полученные знания начал практиковать для заработка денег", - отметили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Хакер направлял личные письма пользователям игрового сервиса с сообщением, что они якобы выиграли промо-код для получения бонусов в игре. Для того, чтобы его получить, необходимо было перейти по ссылке. Ссылка перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя.

Фото: npu.gov.ua

Для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль, а введенные данные сразу загружались на серверы хакера. Таким образом формировались базы данных, которые впоследствии продавались с помощью хакерских форумов. По данным полции, злоумышленнику удалось заработать около четверти миллиона гривен.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильный телефон и две банковские карты, на которые осуществлялись транзакции незаконно полученных денег. Во время предварительного осмотра компьютерной техники киберполицейские предварительно установили, что пострадали более 250 тыс. пользователей.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Проводятся соответствующие компьютерно-технические экспертизы.

Напомним, в начале декабря Киберполиция закрыла три пиратских онлайн-кинотеатра жителя Николаева. Для конспирации своей деятельности он использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Их ежемесячная аудитория превышала 1,5 млн пользователей. За несколько лет администратор сайтов заработал на рекламе больше 500 тысяч гривен. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также